Лабынкырский черт: как озерное чудовище пугало жителей Севера
Вокруг якутского озера Лабынкыр ходит много разных легенд. Но одна из самых главных загадок этого места — громадное чудовище, которое прозвали Лабынкырским чертом. Это мистическое существо не раз пугало местных жителей.
Подробнее о том, как появилась легенда об этом чудовище, — в материале "Рамблера".
Чужие рассказы
В Оймяконском районе на востоке Якутии можно найти большое озеро Лабынкыр. Люди появляются там очень редко: даже ближайший поселок находится лишь в 150 километрах от этого места. К озеру не ведет ни одна дорога. Добраться до него пешком очень сложно, поэтому приходится пользоваться вездеходами, лошадьми или вертолетами.
Уже сотни лет якуты рассказывают другим легенду о Лабынкырском черте, который обитает на глубине озера. История о нем появилась задолго до того, как в Шотландии начали ходить слухи о Лох-несском чудовище.
Описания черта очень похожи. По словам других, он огромный, темно-серого цвета, а расстояние между его глазами равно ширине плота из 10 бревен. Местные жители поговаривают, что чудовище часто гонится за рыбаками, съедает чужих собак и утаскивает на дно оленей.
Одна из самых известных историй повествует о семье эвенков-кочевников, которые остановились на берегу озера Лабынкыр, чтобы переждать ночь. Пока старшие члены семьи готовились к ночлегу, их ребенок играл около ручья, которое впадало в озеро. Внезапно раздался крик. Все увидели, как мальчика уносит течение. Никто не успел ему помочь: огромная пасть, похожая на клюв, внезапно схватила ребенка и унесла под воду.
Никто не желал приближаться к озеру, кроме одного человека — блаженного Алямса. По словам мужчины, он каждую ночь приносил жертвы черту, чтобы тот оставлял его в живых. Алямс не покидал берег Лабынкыра надолго. Однако в 1993 году он заболел, и рыбаки, которые были в том месте проездом, отвезли его в больницу. Алямс разозлился. Он боялся, что теперь чудовище точно не пощадит его. И ведь действительно: вскоре мужчина умер.
Исследования
В 60–70-е годы на Лабынкыре побывали несколько экспедиций и туристических групп. Но ни у кого не вышло обнаружить Лабынкырского черта. Два раза под воду спускались водолазы, которые утверждали, что видели на глубине нечто странное.
Один из исследователей рассказывал, что на берегу Лабынкыра были найдены ледяные наросты — следы от воды, которая стекли с гигантского тела. Кроме того, во время экспедиции пропала собака лайка, которая всю ночь сторожила лодку на берегу. Без следов собака могла отойти лишь в сторону озера. Однако загвоздка была в том, что животное панически боялось воды.