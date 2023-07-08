Как озерное чудовище пугало жителей Севера

Вокруг якутского озера Лабынкыр ходит много разных легенд. Но одна из самых главных загадок этого места — громадное чудовище, которое прозвали Лабынкырским чертом. Это мистическое существо не раз пугало местных жителей.

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Подробнее о том, как появилась легенда об этом чудовище, — в материале "Рамблера".

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Чужие рассказы

В Оймяконском районе на востоке Якутии можно найти большое озеро Лабынкыр. Люди появляются там очень редко: даже ближайший поселок находится лишь в 150 километрах от этого места. К озеру не ведет ни одна дорога. Добраться до него пешком очень сложно, поэтому приходится пользоваться вездеходами, лошадьми или вертолетами.

Уже сотни лет якуты рассказывают другим легенду о Лабынкырском черте, который обитает на глубине озера. История о нем появилась задолго до того, как в Шотландии начали ходить слухи о Лох-несском чудовище.

Описания черта очень похожи. По словам других, он огромный, темно-серого цвета, а расстояние между его глазами равно ширине плота из 10 бревен. Местные жители поговаривают, что чудовище часто гонится за рыбаками, съедает чужих собак и утаскивает на дно оленей.

Одна из самых известных историй повествует о семье эвенков-кочевников, которые остановились на берегу озера Лабынкыр, чтобы переждать ночь. Пока старшие члены семьи готовились к ночлегу, их ребенок играл около ручья, которое впадало в озеро. Внезапно раздался крик. Все увидели, как мальчика уносит течение. Никто не успел ему помочь: огромная пасть, похожая на клюв, внезапно схватила ребенка и унесла под воду.

Никто не желал приближаться к озеру, кроме одного человека — блаженного Алямса. По словам мужчины, он каждую ночь приносил жертвы черту, чтобы тот оставлял его в живых. Алямс не покидал берег Лабынкыра надолго. Однако в 1993 году он заболел, и рыбаки, которые были в том месте проездом, отвезли его в больницу. Алямс разозлился. Он боялся, что теперь чудовище точно не пощадит его. И ведь действительно: вскоре мужчина умер.

Исследования

В 60–70-е годы на Лабынкыре побывали несколько экспедиций и туристических групп. Но ни у кого не вышло обнаружить Лабынкырского черта. Два раза под воду спускались водолазы, которые утверждали, что видели на глубине нечто странное.