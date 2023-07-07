Мемы не только смешат людей, но и способны разрушить их жизнь.

Китайские таблоиды опубликовали фото семьи. У родителей были широкие глаза и прямые носы, но их дети отличались. Надпись под изображением гласила, что жена сделала пластическую операцию в тайне от своего мужа. Однако непривлекательная внешность детей сразу же вывела женщину на чистую воду. Муж подал в суд на супругу, и ее признали виновной.

Вскоре фотография распространилась по Интернету и стала настоящим мемом среди пользователей. Но не все знали, что эта история была выдумкой, которая испортила жизнь модели Хайди Е.

На самом деле девушка просто снялась в рекламе пластической хирургии. Снимок из этой фотосессии как раз и стал основой для фейковой истории. Репутация Хайди была уничтожена. Никто не хотел брать ее на работу, а молодой человек решил бросить в трудный момент.

Об этой истории рассказала блогер @olya_lolyaa.