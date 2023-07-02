Самые смешные мемы недели: актуальное из соцсетей
Когда рабочая неделя завершена, наступает самое время для того, чтобы расслабиться! Правда в современных реалиях даже расслабиться не всегда просто — ленты новостей только добавляют тревоги.
Поэтому листать нужно не только сводки СМИ, но и просто смешные картинки. К счастью, в российских соцсетях регулярно появляются сотни мемов, которые могут насмешить любого.
"Рамблер" собрал самые актуальные мемы недели на просторах Рунета.
Рамблер: главные новости