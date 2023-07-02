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Самые смешные мемы недели: актуальное из соцсетей

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Кто-то забрал наши ясные дни!  
© Соцсети
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Все мы иногда как эта птичка. 
© Соцсети
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Каждая книга найдет своего читателя. 
© Соцсети
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А почему бы и нет... 
© Соцсети

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В последние три года "мемоделы" работают без отдыха. 
© Соцсети
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Лето в России непредсказуемо... 
© Соцсети
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Иллюзия, которую сложно развидеть. 
© Соцсети
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Иногда простая сарделька — большое счастье. 
© Соцсети

    Когда рабочая неделя завершена, наступает самое время для того, чтобы расслабиться! Правда в современных реалиях даже расслабиться не всегда просто — ленты новостей только добавляют тревоги.

    Поэтому листать нужно не только сводки СМИ, но и просто смешные картинки. К счастью, в российских соцсетях регулярно появляются сотни мемов, которые могут насмешить любого.

    Самые забавные фото мокрых сов, ставшие популярными в соцсетях

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