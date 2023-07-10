Почему нежности называют "телячьими"

Телячьими нежностями принято называть слишком бурное и неуместное проявление чувств. Смысл выражения понятен, но почему его связывают именно с телятами, а не с детенышами других животных?

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"Рамблер" рассказывает, откуда возник этот фразеологизм и при чем тут теленок.

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Где впервые появилось

Это крылатое выражение впервые мелькнуло на страницах романа "Братья Карамазовы" великого русского писателя Федора Достоевского:

"Маму свою он очень любил, а не любил только "телячьих нежностей", как выражался он на своем школьническом языке"

Примерно в тот же период Михаил Салтыков-Щедрин в одном из своих произведений тоже использовал похожую фразу. Правда, слова "нежности" в ней не наблюдалось, вместо него — телячьи восторги. Самое интересное заключалось в том, что в словарях таких фразеологизмов не было. Однако современники этих двух литераторов не задавались вопросами насчет их контекста.

Как связано с телятами

Недавно рожденные телята очень любят открыто выражать свои чувства. Они часто и обильно облизывают тех, кто им понравился. Объектом симпатии могут стать не только мать, другие телята и доярка, но и совсем незнакомый человек, который просто решил заглянуть в сарай и погладить детеныша.

Действия телят всегда очень искренние и трогательные, оттого и возникло крылатое выражение — телячьи нежности. Но поскольку такие явные проявления чувств не всем по нраву, эту фразу порой используют в негативном ключе.

Сейчас людям может показаться странным, что в этом фразеологизме упомянуты именно телята. Однако во времена появления фразы телята гораздо чаще встречались в быту российских жителей, чем сегодня. Поэтому раньше фразеологизм был прост и понятен абсолютно всем без исключения.

Другая теория