День Самсона Сеногноя: что нельзя делать 10 июля

В народном календаре 10 июля отмечается праздник Самсона Сеногноя. В православной церкви чтут память преподобного Сампсона, в честь которого и был назван праздник. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату, — в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в эту дату с утра нужно есть кашу на молоке сол сливочным маслом. От первого приема пищи зависел будущий достаток главы семьи.

Также было принято с уважением относится к путешественникам. Люди приглашали их в свои дома, кормили и давали ночлег. Поэтому если в этот день к вам обратиться кто-либо с помощью на улице, не стоит ему отказывать. Можно пригласить в гости друзей. Примета гласит, что чем больше вы дадите другим в этот день, тем выше будет ваша собственная награда.

Считалось, что в ночь с 9 на 10 июля снятся вещие сны. Они должны исполниться в течение 10 следующих дней. Если сон был плохим, то нужно рассказать его кому-то, чтобы он не сбылся.

Что нельзя делать в день Самсона Сеногноя

Если вам обратился кто-то с помощью, то нельзя игнорировать человека. Попробуйте сделать все, что в ваших силах. Иначе в будущем и вам никто не поможет в трудную минуту.

Нельзя валяться в этот день в сене. К нему относились уважительно. Тот, кто нарушит запрет, будет кормить скот гнилым сеном.

Девушкам запрещено облизывать и кусать свои губы. Иначе они еще долго не смогут выйти замуж. Также нельзя долго смотреть в зеркало, иначе можно растерять свою красоту.

Народные приметы на 10 июля