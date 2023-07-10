5 самых странных привычек гениальных людей

Гениальных людей часто считают чудаковатыми. Ярче всего об этом говорят их повседневные привычки. Кто-то из гениев не мог носить носки, а некоторые — не работали без гнилой еды рядом с собой.

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"Рамблер" рассказывает о самых странных привычках великих людей.

Фридрих Ницше

Немецкий философ предпочитал работать исключительно стоя. Так, по его мнению, творческий процесс выходил куда более продуктивным, чем сидя за столом. Ницше был уверен, что работа требует полной концентрации, которой невозможно добиться, когда удобно сидишь.

Фридрих Шиллер

Немецкий поэт хранил у себя дома целый ящик гнилых яблок, который он всегда оставлял под столом во время работы. Шиллер считал, что тухлый запах фруктов не мешает ему, а наоборот — вдохновляет на творчество.

Чарльз Диккенс

Писатель никогда не расставался со своим компасом: даже ложился с ним спать. Диккенс искренне верил, что его творческий процесс зависит от того, повернута ли его кровать в сторону севера. Поэтому, когда Чарльз отправлялся в постель, обязательно делал так, чтобы компас указывал на север. По его мнению, так у него повышалась творческая энергия.

Альберт Эйнштейн

Физик-теоретик Альберт Эйнштейн никогда не носил носки. Он боялся, что большой палец обязательно их продырявит. По словам ученого, даже в самых торжественных случаях он обходился без носков и скрывал "отсутствие цивилизованности" под высокими ботинками.

Петр Чайковский

Композитор совершенно не мог обходиться без ежедневной прогулки. Многие знаменитые личности устраивали себе моцион, однако Чайковский гулял строго два часа и был уверен, что если пропустит хотя бы один раз, то сильно заболеет.

Никола Тесла