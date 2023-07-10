Где растет жалящее дерево и чем оно опасно

Второе название растения - гимпи-гимпи. На самом деле это даже не дерево, а крупный кустарник, но это не мешает ему быть одним из самых опасных на земле. Кстати, в Австралии это растение считается самым ядовитым.

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"Рамблер" рассказывает, что это за растение, как оно делает больно и чем опасно.

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Жалящее дерево обычно вырастает до трех метров и лишь отдельные экземпляры достигают высоты в 10 метров. Распространено в Индонезии, на Молуккских островах и в Австралии от юга полуострова Кейп-Йорк до северной части Нового Южного Уэльса. Растение было открыто в 1819 году и описано в 1857 году.

Подходить к нему очень опасно. Но, например, для личинок бабочки белой нимфы это растение - дом родной, а некоторые животные и птицы способны питаться его плодами и даже листьями.

Опасным это растение делаю крошечные волоски - трихомы, полые внутри. Они содержат нейротоксин, который оставляет химический ожог на коже и заставляет человека страдать от боли. Боль может длиться от нескольких часов (и это если повезет) до нескольких недель, а в течение пары лет напоминать о себе, например, когда человек принимает душ. В первые дни боль просто невыносима, но постепенно начинает ослабевать, а волоски могут оставаться под кожей довольно долго.

Ученые долгое время не могли выяснить, что за вещество вызывает такой эффект, и лишь в 2020 году выделили семейство богатых дисульфидами пептидов, которые получили название гимпиетидов. Но специфических методов лечения ожогов от этого дерева до сих пор не существует.

Смертельный случай зафиксирован лишь один за всю историю. Люди страдают, но выживают. А вот лошади и коровы, случайно задевшие листья жалящего дерева могут умереть от боли.