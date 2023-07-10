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Где растет жалящее дерево и чем оно опасно

Второе название растения - гимпи-гимпи. На самом деле это даже не дерево, а крупный кустарник, но это не мешает ему быть одним из самых опасных на земле. Кстати, в Австралии это растение считается самым ядовитым.

Где растет жалящее дерево и чем оно опасно
© Wikipedia

"Рамблер" рассказывает, что это за растение, как оно делает больно и чем опасно.

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Жалящее дерево обычно вырастает до трех метров и лишь отдельные экземпляры достигают высоты в 10 метров. Распространено в Индонезии, на Молуккских островах и в Австралии от юга полуострова Кейп-Йорк до северной части Нового Южного Уэльса. Растение было открыто в 1819 году и описано в 1857 году.

Подходить к нему очень опасно. Но, например, для личинок бабочки белой нимфы это растение - дом родной, а некоторые животные и птицы способны питаться его плодами и даже листьями.

Опасным это растение делаю крошечные волоски - трихомы, полые внутри. Они содержат нейротоксин, который оставляет химический ожог на коже и заставляет человека страдать от боли. Боль может длиться от нескольких часов (и это если повезет) до нескольких недель, а в течение пары лет напоминать о себе, например, когда человек принимает душ. В первые дни боль просто невыносима, но постепенно начинает ослабевать, а волоски могут оставаться под кожей довольно долго.

Ученые долгое время не могли выяснить, что за вещество вызывает такой эффект, и лишь в 2020 году выделили семейство богатых дисульфидами пептидов, которые получили название гимпиетидов. Но специфических методов лечения ожогов от этого дерева до сих пор не существует.

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Смертельный случай зафиксирован лишь один за всю историю. Люди страдают, но выживают. А вот лошади и коровы, случайно задевшие листья жалящего дерева могут умереть от боли.

Не так давно стало известно, что один из жителей Великобритании решил выращивать это растение в собственном доме. Но к счастью, об этом стало известно местным властям, растение у него забрали и перевезли в графство Нортумберленд, где располагается ботанический сад в Алнике, в котором есть секция ядовитых растений.