Правда ли, что египтяне изобрели боулинг

История Древнего Египта у многих вызывает интерес, что совсем не удивительно. На протяжении нескольких веков он являлся одним из наиболее развитых регионов мира. Египтяне оставили нам удивительные архитектурные памятники, таинственные легенды о божествах и фараонах, а также изобретения, которыми мы пользуемся до сих пор.

© Unsplash

Например, среди археологов распространено мнение о том, что именно в Древнем Египте зародились правила игры в… боулинг. Подробности – в материале "Рамблера".

Видео дня

Досуг

Одним из популярных и доступных развлечений в те времена были занятия спортом. Так, например, правители и высшие слои общества отдавали предпочтение стрельбе из лука, охоте, гонкам на колесницах, соревнованиям по бегу.

Простой народ также любил спорт и старался участвовать в различных соревнованиях. Предполагается, что египтяне зачастую проводили время за фехтованием, сражениями на копьях, борьбой. Во время них, помимо прочего, вырабатывались полезные навыки, которые могли пригодится в любой момент.

С учетом жаркого климата, популярностью также пользовались плавание, прыжки в воду и гребля. Известно в том числе об использовании египтянами своеобразных мячей из кожи разных размеров, которыми они могли как перебрасываться, так и жонглировать.

Раскопки

Но и это не все развлечения, которые помогали коротать время несколько тысячелетий назад.

Так, во время проведения очередных раскопок на месте древних поселений эпохи династии Птолемеев в городе Эль-Файюм археологи обнаружили необычную комнату. В ней, на полу, расположилась длинная, как позднее выяснилось, вымощенная из плит известняка дорожка. Заканчивалась она большой квадратной лункой, а неподалеку от нее разместились крупные каменные шары.

Исследователи порассуждали и выдвинули теорию, согласно которой древние египтяне пытались воссоздать отдельную комнату для игры в боулинг. Дорожка с гладкой поверхностью, лунки и шары служили хорошим тому подтверждением.