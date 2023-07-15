Почему принято пропускать женщину вперед

В современных реалиях вряд ли кого-то удивит ситуация, когда мужчина, перед тем как войти в помещение, приоткрывает дверь и пропускает вперед даму. Причем она вовсе не обязательно должна составлять ему компанию: так принято поступать в том числе с незнакомыми девушками – настолько этот обычай укоренился в сознании людей.

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И если сейчас подобное действие считается обыденным, но одновременно галантным жестом со стороны джентльмена, то несколько тысячелетий назад у женщин на этот счет было другое мнение. Подробности – в материале "Рамблера".

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Жить в каменном веке было, мягко говоря, непросто. В тот далекий период люди рано умирали, много охотились, мало ели и почти всегда находились в состоянии стресса. Мужчинам же тогда отводилась особенно важная роль добытчика, который отвечал за свое семейство и обязан был прокормить его, чего бы ему это ни стоило. Именно по данной причине было жизненно необходимо максимально обезопасить его существование.

Согласно наиболее распространенной версии, именно тогда и зародился обычай, который живет до сих пор – пропускать девушку вперед. В каменном веке люди обитали преимущественно в пещерах, доступ к которым имели самые разные животные, поэтому возвращаться в свою обитель всегда было немного тревожно. Человек не мог знать, что поджидает его внутри: опасный и голодный зверь, свирепый враг или спокойствие.

Во избежание возможных рисков завелась традиция отправлять "на разведку" свою даму. Если сбывались худшие опасения, то страдала именно она, в то время как добытчик мог убежать подальше и продолжать быть опорой для своей семьи. Не совсем по-джентельменски, но такова была суровая реальность.

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Есть и другие, менее популярные, гипотезы зарождения этого галантного жеста. Например, согласно одной из них, он вошел в обиход значительно позднее, а именно – в Средневековье. В ту эпоху дамы, как известно, носили впечатляюще пышные наряды. В них было затруднительно даже передвигаться, что уж говорить об открытии двери и вхождении в помещение. Поэтому молодые люди должны были помочь своим дамам преодолеть это испытание.

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