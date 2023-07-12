5 самых распространенных мифов о космосе
Несмотря на то что человечество уже долгое время изучает космос, это пространство все еще остается для многих загадкой. А обо всем неизвестном, как правило, часто рождается много домыслов.
О том, какие мифы о космосе наиболее популярны, — в материале "Рамблера".
В космосе слышны звуки
Дело не в том, что их там совсем не существует, просто человек не может их услышать. В фильмах изредка появляются звуки, однако они все созданы специально для того, чтобы зритель не заскучал из-за тишины. На самом деле в открытом космосе нет среды, через которую мог бы пройти звук.
С неба падают звезды
На самом деле с неба падают вовсе не звезды, а небольшие космические камни — метеороиды. Они входят в атмосферу Земли, создавая своего рода световое шоу. Если внезапно захотите загадать желание, то вспомните, что вы собираетесь делать это не на звезду, а на маленький кусок космического мусора.
Метеоры падают на Землю очень редко
Существует мнение, что метеоры падают на нашу планету только в очень редких случаях, например — накануне вымирания динозавров. Однако это неправда. Ученые выяснили, что каждый день на Землю падает около 50 тонн метеоритного материала, который практически полностью испаряется в атмосфере.
Солнце — огромный огненный шар
В кино и книгах солнце часто изображают в виде шара из пламени. Но на самом деле оно не горит, ведь горение — химический процесс с участием кислорода. Звезды излучают свет в результате термоядерных, а не химических реакций. Солнце состоит из плазмы, разогретого ионизированного газа и гелия. А потому процесс, который происходит на этой звезде, не может быть горением.
Космические путешествия в криосне
В фильмах часто показывают, как люди погружаются в криосон, то есть замораживают свои тела, и годами путешествуют по космосу, совершенно не старея. Однако наши тела состоят из воды. А когда мы завораживаем воду, то она расширяется, и это может повредить ткани и органы.