5 самых распространенных мифов о космосе

Несмотря на то что человечество уже долгое время изучает космос, это пространство все еще остается для многих загадкой. А обо всем неизвестном, как правило, часто рождается много домыслов.

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О том, какие мифы о космосе наиболее популярны, — в материале "Рамблера".

В космосе слышны звуки

Дело не в том, что их там совсем не существует, просто человек не может их услышать. В фильмах изредка появляются звуки, однако они все созданы специально для того, чтобы зритель не заскучал из-за тишины. На самом деле в открытом космосе нет среды, через которую мог бы пройти звук.

С неба падают звезды

На самом деле с неба падают вовсе не звезды, а небольшие космические камни — метеороиды. Они входят в атмосферу Земли, создавая своего рода световое шоу. Если внезапно захотите загадать желание, то вспомните, что вы собираетесь делать это не на звезду, а на маленький кусок космического мусора.

Метеоры падают на Землю очень редко

Существует мнение, что метеоры падают на нашу планету только в очень редких случаях, например — накануне вымирания динозавров. Однако это неправда. Ученые выяснили, что каждый день на Землю падает около 50 тонн метеоритного материала, который практически полностью испаряется в атмосфере.

Солнце — огромный огненный шар

В кино и книгах солнце часто изображают в виде шара из пламени. Но на самом деле оно не горит, ведь горение — химический процесс с участием кислорода. Звезды излучают свет в результате термоядерных, а не химических реакций. Солнце состоит из плазмы, разогретого ионизированного газа и гелия. А потому процесс, который происходит на этой звезде, не может быть горением.

Космические путешествия в криосне