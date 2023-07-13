Откуда взялось выражение «жить на широкую ногу»

Это выражение в повседневной жизни многие употребляют весьма часто. Но мало кто знает, почему именно так говорят и как появилась эта фраза. Читайте об этом в материале «Рамблера».

© British Library

Выражение «жить на широкую ногу» мы используем, как правило, подразумевая, что человек ни в чем себе не отказывает, живет с размахом, шикуя. Доподлинное происхождение этой фразы, так же, как и время ее появления, неизвестно. Но принято считать, что своим появлением выражение «жить на широкую ногу» обязано английскому королю Генриху II Плантагенету, сыну графа Анжуйского Готфрида Плантагенета.

Согласно легенде, у Генриха II на больших пальцах ног имелись некрасивые наросты, которые мешали ему ходить в обыкновенной обуви. Чтобы облегчить себе жизнь и передвигаться с удобством, а также скрыть неприятный изъян, король приказал придворному сапожнику сшить для его специальные башмаки с длинными и загнутыми вверх носами. В них правитель чувствовал себя комфортно и ничто не выдавало его особенность.

Но то, что для короля было лишь предметом необходимости, для подданных стало предметом для подражания. Ботинки с длинными мысами, поднятыми вверх, вскоре стали невероятно модными среди вельмож.

Знатные люди старались перещеголять друг друга и заказывали обувь с мысами все длиннее и длиннее. Ходить в таких башмаках было не слишком удобно, но разве речь идет о комфорте, если надо показать свои богатство и возможности? Вельможи набивали мыски таких ботинок сеном, чтобы они не сваливались с ног.

А вот простолюдинам носить подобную обувь запрещалось: мысы их башмаков могли быть не длиннее половины их стопы.