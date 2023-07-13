Кем была женщина, притворявшаяся дочерью императрицы

В истории России было множество самозванцев, которые представлялись детьми правящей семьи. Женщину, что выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, знали под именем "княжна Тараканова". Единственная достоверная информация об этой незнакомке — дата и место ее смерти, а также описание внешности. В остальном она так и осталась загадкой для жителей империи.

© К. Д. Флавицкий

Подробнее о княжне Таракановой — в материале "Рамблера".

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Безусловно, имя "княжна Тараканова" — ненастоящее. Более того, сама княжна тоже себя так не называла. Это прозвище самозванка получила уже после своей гибели. Никто не знал, где родилась эта женщина и откуда была родом. Некоторые считают, что она была немкой, родившейся в городе Нюрнберг в семье пекаря. Другие же утверждают, что незнакомка происходила родом из семьи чешского трактирщика. А кто-то склоняется к версии о том, что Тараканова родилась во Франции.

Несколько лет Тараканова странствовала по Европе, представляясь разными именами и тратя баснословные суммы от своих покровителей. Вскоре женщина остановилась в Париже, назвавшись принцессой де Волдомир. Позже это имя поменялось на "Владимирскую". Общаясь с доверчивыми аристократами, Тараканова уверяла их в том, что она — потерянная принцесса из России, которая долгое время жила в другой стране.

В это время в России вспыхнуло восстание Пугачева, который назвал себя Петром III. Видимо, под его влиянием Тараканова решила ввязаться в опасную игру и объявить себя дочерью прежней императрицы. Она собиралась претендовать на престол.

Княжна Тараканова готовилась заключить союз с поляками, однако после того, как восстание Пугачева провалилось, планы самозванки перестали воспринимать всерьез. Долгое время Романовы закрывали глаза на существование княжны. Пока буйствовал Пугачев и велась война с османами, всем было не до очередной самозванки. Однако после Тараканову настигли в Пизе, где она жила под новым именем.

В доверие к женщине втерся граф Орлов. Он притворился, словно решил встать на сторону "настоящей принцессы" и таким образом заманил ее на русский корабль.