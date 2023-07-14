Откуда пошла традиция чокаться бокалами

Чоканье – застольный ритуал, который укоренился во многих странах мира, в том числе в Испании, Италии, Англии и, конечно же, России.

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У некоторых народов есть своя культура этого обычая. Так, например, в Китае уровень поднятия бокала зависит от социального статуса гостя, а швейцарцы предварительно смотрят друг другу в глаза и произносят имя каждого присутствующего.

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На сегодняшний день традиция кажется чем-то обыденным и зачастую выполняется по инерции. Но знаете ли вы, когда и как она появилась? Подробнее об основных версиях ее происхождения – в материале "Рамблера".

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Согласно распространенному мнению, чоканье зародилось у язычников. В далекие времена люди поклонялись богам, старались подружиться с добрыми духами и отпугнуть от себя и своего дома злых. И если первым преподносились вкусные дары, то от вторых предпочитали избавляться в том числе громкими звуками. С этой задачей отлично справлялся звон бокалов. Предполагается, что на замену им иногда приходили колокольчики. В странах Африки, кстати, перед приемом пищи ими пользуются до сих пор.

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Другая не менее популярная теория гласит, что чоканье служило средством выживания во времена дворцовых переворотов и интриг. В этот период люди, в том числе члены семей, не доверяли друг другу и подозревали наследников в желании захватить власть. Одним из активно использовавшихся методов устранения конкурентов был яд, который подсыпали или подливали в том числе в напитки.

Смышленые правители во избежание печальных последствий, как считается, перед началом трапезы поднимали бокалы и активно чокались ими с гостями, да так, чтобы наполняющая их жидкость выплескивалась из сосуда. Если капли попадали в чужие напитки, и никого это не смущало, то можно было спокойно продолжать застолье. Ну а если же кто-то из присутствующих отказывался присоединиться к действу, то такое поведение вызывало подозрения.

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