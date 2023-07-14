Тайна Бермехи: как мексиканцы потеряли остров

Несколько веков назад португальские исследователи обнаружили неподалеку от Мексики скромных размеров остров и назвали его Бермеха. А в конце прошлого столетия райский уголок волшебным образом испарился.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Открытие

Первое упоминание Бермехи появилось в 1539-м году в списке островов региона Юкатан, находящегося в Центральной Америке и отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря. На тот момент кусочек суши описывали "рыжим". Позднее остров с таким названием упоминался в различных рукописях мореплавателей и не только, поэтому его существование не вызывало сомнений. К тому же, испанские картографы смело изображали его на своих чертежах.

Пропажа

Неладное заподозрили несколько десятилетий назад. В 1997-м году в сторону острова отправилась экспедиция, которой так и не удалось обнаружить Бермеху. Позднее, через 12 лет, попытку повторили другие исследователи, но и они не смогли разыскать таинственный остров. Вопросом на тот момент обеспокоилась сама палата мексиканских депутатов – они поручили дело Национальному автономному университету Мексики.

Версии

Несмотря на предпринимаемые меры, огласку и привлечение специалистов разных уровней, кусочек суши не был обнаружен. В результате стали появляться различные теории странного явления.

Согласно одной из них, Бермеха пропала не сама по себе, а благодаря усилиям спецслужб США. Они якобы затопили остров, так как он располагался на территории нефтяного поля, на которое фактически могла претендовать только Мексика, а им это не особо нравилось. В качестве главного аргумента такой версии приводится исчезновение из архивов государственных учреждений Мексики документов о подписанном с США моратории на добычу углеводородов в близлежащих водах.