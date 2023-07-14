Как пуговицы погубили Франца Фердинанда

Пуговица – миниатюрная полезная деталь, благодаря которой вещи никуда не улетучиваются, а сумки остаются закрытыми. На сегодняшний день они, скорее, являются необходимостью, нежели необычным аксессуаром, которым хотелось бы похвастаться. Но так было не всегда.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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Важная деталь

Несколько столетий назад к пуговицам относились по-особенному. Они окаймляли в том числе мундиры, и чем больше их было, тем лучше это выглядело, ведь позволить их себе могли только обеспеченные люди. Застежки производились из разных материалов и украшались всевозможной гравировкой. Позолоченные, серебряные, бронзовые – было из чего выбирать.

Некоторые настолько тяготели к пуговицам, что прямо-таки обшивали ими одежду. На одной вещи их могло быть как 15 штук, так и 45, если не больше. Но, как несложно догадаться, большое количество маленьких деталей затрудняло процесс сборов: на то, чтобы застегнуться, как и расстегнуться, уходила не пара секунд.

Роковое совпадение

Австрийский эрцгерцог и наследник престола Авто-Венгрии не был исключениям из правил. Большую часть времени он носил мундир с как минимум 10-ю пуговицами, которые однажды сильно повлияли на его жизнь.

28 июня 1914-го года Франц Фердинанд со своей супругой прибыл в Сараево, где был застрелен сербским студентом Гаврилой Принципом. Как многим известно, убийство послужило отправной точкой в цепи событий, приведших к началу Первой мировой войны. Но если супруга Фердинанда скончались почти сразу же после нападения, то мужчина пробыл в сознании еще около 10 минут. И, как предполагают некоторые, мог выжить.

После удачно реализованного покушения счет шел на секунды. Для обнаружения раны и оперативного оказания первой помощи требовалось как можно скорее расстегнуть мундир, но это не представлялось возможным из-за количества пуговиц на нем. В результате эрцгерцог скончался, а замысел преступников был реализован.