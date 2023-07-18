Странные животные, которые действительно существуют

Все когда-то мечтали на уроках биологии поиграть в селекционера и совместить несовместимое: скрестить африканского крокодила с утконосом или зебру с каким-нибудь носорогом. Такие странные животные действительно существуют, они заслуживают нашего внимания и защиты, чтобы сохранить удивительный мир природы для будущих поколений.

© Unsplash

Необычные животные, которые нас окружают, в подборке “Рамблера”.

Видео дня

Голотурии

Еще их называют морским огурцом. Это беспозвоночные иглокожие животные, которые встречаются в прибрежных водах тропических и умеренных регионов. В некоторых странах голотурии считаются деликатесом, на вкус они напоминают землистую смесь рыбы и креветок. Дышат эти существа с помощью анального отверстия, засасывая внутрь тела воду, получая при этом кислород.

Интересный факт: у большинства живых существ двусторонняя симметрия тела, а у голотурии пятисторонняя.

Амазонский дельфин

Мы привыкли видеть в дельфинариях серых или серо-синих особей, амазонский дельфин же имеет слегка розоватую окраску, которая с возрастом становится более насыщенной. Встретить такую особь можно в Амазонке. Речной дельфин любит мутную воду, потому что такие места идеально подходят для охоты.

Интересный факт: у самцов есть особый обряд ухаживания, чтобы добиться расположения вторых половинок. Он берет в свой клюв бесполезный в хозяйстве предмет и начинает выписывать круги вокруг самки. И если он ее привлек, скоро будет свадьба.

Окапи

Лесной жираф обитает на территории Демократической Республики Конго в Центральной Африке. Это животные одиночки, и объединяются они только во время брачных игр. Окапи имеет необычный внешний вид: он совмещает в себе что-то от лошади, что-то от зебры и что-то от жирафа. К сожалению, эти животные находятся под угрозой вымирания, поэтому занесены в Красную книгу.

Unsplash

Интересный факт: у окапи нет голосовых связок, звуки, которые они издают, получаются за счет выдыхаемого воздуха.

Тасманский дьявол

По ошибке это млекопитающее можно принять за небольшую собаку из-за схожих внешних признаков. Его можно сравнить и со скунсом, потому что при опасности животное издает ужасно неприятный запах. Обитают они на острове Тасмания и на материковой Австралии.

Образ тасманского дьявола часто используется в мультфильмах, чтобы придать устрашающую атмосферу картине. Сейчас животное на грани вымирания, поэтому также занесено в Красную книгу.

Unsplash