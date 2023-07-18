Почему в Греции нельзя носить каблуки

Витрины магазинов пестрят самыми разными моделями женской обуви: элегантными балетками, стильными сандалиями на платформе и, конечно же, успевшими стать классическими туфлями на каблуке. Последний вариант, вероятно, не самый практичный, но именно эта обувь удлиняет ноги и делает их более стройными.

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Неудивительно, что некоторые девушки не представляют жизни без них и берут любимые туфли с собой на отдых. Но, оказывается, иногда их лучше выложить из чемодана – например, если вы отправляетесь в Грецию.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Культурные меры

Страшный сон Кэрри Брэдшоу сбылся: в некоторых локациях популярного курорта нельзя надевать обувь на высоком каблуке. Объясняется такой подход заботой греков о своей истории, которую в том числе составляют местные достопримечательности.

Парфенон, Афинский акрополь, Храмы Зевса Олимпийского и Аполлона, Кносский дворец и многие другие строения и музеи приманивают туристов со всех уголков мира. И это неудивительно, ведь они славятся многовековой историей и являются самым настоящим наследием. Именно по этой причине в 2009-м году местные власти приняли решение делать все возможное для их сохранения и с этой целью ввели запрет на ношение, грубо говоря, потенциально опасной обуви.

"Путешественницам при посещении древних греческих памятников следует надевать обувь, которая не нанесет им вред. Важно понимать, что у них есть покрытие, которое в некоторых случаях страдает от соприкосновения с ними".

Так 14 лет назад изданию Daily Mail прокомментировала целесообразность введения нового правила представительница местной власти Элени Корка.

Не только Греция

Оказывается, Греция – не единственная страна, в которой существует подобное предписание. Так, власти города Кармел, расположенного в штате Калифорния, против самих каблуков не имеют ничего против. Однако они в равной степени обеспокоены как благополучием местных жителей и туристов, так функционированием судебной системой региона.