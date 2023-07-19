Тепловой взрыв в Сахаре и торнадо: погодные аномалии в 2023 году

Погодные аномалии – это необычные или экстремальные погодные условия, которые отличаются от типичных для данного времени года и местности. Это могут быть сильные дожди, засуха, жара, холод, снегопады, ураганы и тайфуны. "Рамблер" расскажет о том, какие аномалии наблюдаются в 2023 году и что говорят на этот счет специалисты.

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Тепловой взрыв

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Тепловой взрыв в Сахаре – это одна из погодных аномалий, которая может произойти в сухих и жарких районах, таких как пустыни и степи. Температура воздуха поднимается до очень высоких значений, вызывая резкое увеличение давления, и в результате этого происходит «взрыв».

Этим летом антициклон «Цербер» вызвал тепловой взрыв в пустыне Сахара, поэтому в европейских странах температурные показатели бьют новые рекорды.

Аномальная жара

В некоторых странах Европы объявлен «красный» уровень опасности. В городах Италии столбики термометра превышают отметку в 50° Цельсия, в Китае температура поднялась до рекордных 52 градусов, а в Северной Америке в Долине Смерти плюс 53°.

На фоне аномальной жары в Испании полыхают пожары. На Канарских островах горит лес, в Греции вынуждены одновременно тушить более 80 очагов возгорания.

Из-за погодных условий страдают и российские регионы. Так, уже несколько дней с огнем не могут справиться в Курганской области, пламя движется с огромной скоростью. На Урале тоже полыхает, в Свердловской области с пожарами борются 4,5 тысячи спасателей.

Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это природное явление, которое происходит в Тихом океане и влияет на климат во всем мире. Оно возникает, когда поверхностные воды Тихого океана в районе экватора становятся значительно теплее обычного. Это приводит к изменению атмосферного давления, ветров и температуры, что, в свою очередь, влияет на погоду в разных частях мира.

Это явление происходит каждые 2-7 лет и может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В период Эль-Ниньо повышается вероятность сильных дождей, наводнений и опасных стихийных бедствий, таких, как ураганы и тайфуны. Одновременно с этим в некоторых регионах мира может наблюдаться засуха и пожары.

По расчетам ученых, Эль-Ниньо в ближайшие годы может привести к четырем последствиям:

Глобальная температура может вырасти на 0,2°C.

В Австралии станет жарче.

Тропические леса будут хуже поглощать углерод.

Зимы в Северной Европе будут холоднее.

О возвращении Эль-Ниньо в 2023 предупредили климатологи британского МетОфиса в январе этого года. Опасения подтвердились в мае, когда температура воды в Тихом океане поднялась на 0,5 градуса выше средних значений.

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Торнадо и тропические ливни

Обрушившийся на Миссисипи шторм весной этого года стал самым смертоносным за 50 лет. Разрушительный «клиновидный торнадо» шириной почти в полтора километра унес жизни как минимум 26 человек. Аномалия вызвала сильные наводнения в Аризоне, восточной Оклахоме и северной Вирджинии.