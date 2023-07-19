Как собака окончила университет с отличием

Студенты бывают разные. Одни посещают все семинары и лекции, пишут проверочные работы на максимальный балл, другие – проявляют меньший интерес к обучению, а третьи – молча отсиживаются на всех парах, но при этом волшебным образом закрывают сессию на высшую оценку из возможных.

© Unsplash

Как это возможно? Ответ на вопрос точно знает… собака по кличке Идена. Подробности – в материале "Рамблера".

Несколько лет тому назад просторы социальных сетей пополнились очередной удивительной историей. Ее главным героем стала лабрадорша из очаровательного портового испанского города Кадис.

Все началось с испанца по имени Диас Бенитос Артуро, который принял решение выучиться на социального работника и с этой целью поступил в местный университет. Мужчина был незрячим, поэтому мог посещать занятия только при содействии своей верной собаки-поводыря Идены. Четвероногая подруга в течение трех лет исправно ходила на все лекции и семинары со своим хозяином, а вела себя при этом максимально интеллигентно. Лабрадорша успела подружиться со студентами и преподавателями, а также влюбить в себя многих из них.

В какой-то момент процесс обучения подошел к концу. Все экзамены были сданы, настал день выпуска. По традиции в стенах учебного заведения вывесили фотографию с портретами всех студентов. И один из них был, мягко говоря, пушистый и ушастый: речь, конечно же, об Идене. Она сопровождала Диаса в том числе и на церемонии вручении диплома, на котором выпускники ходили в квадратных академических шапочках – точно такая же была и у преданной собаки. В шутку ее признали одной из лучших учениц университета.

Пользователей социальных сетей эта история умилила и позабавила. Некоторые восхищались ее усидчивостью и тяге к знаниям.

"Держу пари, что эта собака посетила большее количество семинаров и лекций, чем многие обучавшиеся в университете!" – в том числе звучали и такие шутки.