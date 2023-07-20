Что нельзя делать 20 июля в день Авдотьи Сеногнойки
20 июля православные люди вспоминают преподобную Евфросинию Московскую, в миру — Евдокию, супругу Дмитрия Донского, которая после его смерти посвятила свою жизнь служению Богу. В народе же этот день известен под названием Авдотьи Сеногнойки: в это время обычно наступает сезон дождей и сено в стогах начинает гнить.
О приметах, традициях и запретах, действующих в этот день, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 20 июля
- Не стоит в этот день играть свадьбу, начинать новые отношения и ходить на свидания: крепкого союза не получится, а в семье будут постоянные ссоры.
- Нельзя в день Авдотьи Сеногнойки плавать в водоемах: наши предки верили, что в этот день водяной особенно зол и может утянуть купающихся на дно.
- Одалживать деньги кому-то в этот день — плохая идея: долг не вернут, а с этим человеком испортятся отношения.
- Грустить и унывать в эту дату тоже не стоит, иначе можно привлечь к себе печальные события.
- Плохо говорить о ком-то, завидовать и клеветать — вообще дело неблагодарное, а в день Авдотьи Сеногнойки особенно — это может обернуться в будущем большими проблемами.
Что можно делать 20 июля
- Отправьтесь в магазин: незапланированная покупка будет радовать очень долго.
- На 20 июля стоит запланировать уборку: согласно поверьям, это может обернуться неожиданной прибылью. Во время уборки можно найти деньги и обнаружить забытые «заначки».
- Хороший день, чтобы привести себя в порядок. Особенно подходит эта дата для стрижки: наши предки верили, что, обрезав волосы на Авдотью Сеногнойку, можно избавиться от многих проблем.
- Провести день в кругу родных и близких, помочь им делом или советом: в семье будет спокойствие.
Народные приметы 20 июля
- Если на Авдотью Сеногнойку идет дождь, ливни продлятся еще долго.
- Пауки паутину долго плетут — к длительной жаркой и сухой погоде.
- Лошади воздух нюхают — скоро дождь пойдет.
- Беспокойное поведение петухов предвещает ветреный день.
- Журавли вечером кричат — следующий день будет ясным.
- Дождь на рассвете полил — урожай будет скудным.
Рамблер: главные новости