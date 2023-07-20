Что нельзя делать 20 июля в день Авдотьи Сеногнойки

20 июля православные люди вспоминают преподобную Евфросинию Московскую, в миру — Евдокию, супругу Дмитрия Донского, которая после его смерти посвятила свою жизнь служению Богу. В народе же этот день известен под названием Авдотьи Сеногнойки: в это время обычно наступает сезон дождей и сено в стогах начинает гнить.