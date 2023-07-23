Как впервые террористы захватили и угнали самолет с заложниками

23 июля 1968 впервые в истории террористы захватили гражданский самолет с заложниками. "Рамблер" расскажет о том, как это было.

© Wikimedia Commons

Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый (и единственный) успешный угон самолета израильской авиакомпании «Эль-Аль».

23 июля 1968 года рейс 426 компании «Эль-Аль», Боинг 707, следовал из Рима в Тель-Авив, с 10 членами летного экипажа и 38 пассажиров.

Вскоре после взлета в кабину ворвались двое мужчин с автоматами и напали на первого помощника Маоза Пораза. Согласно ВВС Израиля, один из нападавших передал по радио:

«Это не рейс 426 «Эль-Аль» в Тель-Авив. Это рейс 707 «Эль-Асифа» в Алжир».

Самолет был угнан и доставлен в аэропорт Дар-Эль-Бейда в Алжире. По прилету террористы освободили 23-х заложников, которые не являются гражданами Израиля. Их отправили обратно в Рим в течение 24 часов.

27 июля 10 оставшихся израильских женщин были освобождены, и только 12 израильских мужчин остались в плену у террористов.

С помощью этой террористической акции Народный фронт освобождения Палестины потребовал при поддержке Алжира освобождения Израилем более 1000 заключенных.

Однако после глобального бойкота Алжира международной федерацией пилотов была достигнута договоренность, по которой Израиль освободил 16 палестинских заключенных взамен на заложников.

Израильские заложники были доставлены самолетом в Рим и вернулись в Тель-Авив 1 сентября 1968 года.

Угонщики удерживали самолет в течение 40 дней, что сделало его одним из самых продолжительных инцидентов угона в истории Израиля.

Никто не погиб, однако угон вызвал волну нападений на самолеты, в том числе нападение на рейс 253 авиакомпании El Al. Это привело к операции «Подарок» — налету на международный аэропорт Бейрута.