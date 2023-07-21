4 популярных заблуждения о собаках, в которые не стоит верить

Вокруг собак ходит множество мифов и стереотипов, некоторые из которых далеки от правды. Несмотря на это, многие люди, в числе которых есть даже владельцы питомцев, продолжают верить мифам.

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И если какие-то из заблуждений безобидны, то иные могут серьезно навредить животному.

Подробнее об этих стереотипах – в материале "Рамблера".

Чем больше собака, тем дольше она живет

На самом деле все с точностью до наоборот: как правило, маленькие собаки живут дольше крупных. Так, чихуахуа живут больше 12 лет, а иногда могут прожить даже до 20. Таксы также живут больше 13 лет.

Вместе с тем средняя продолжительность жизни ротвейлеров от 8 до 10 лет, а мастиффов от 6 до 12 лет.

Сухой нос указывает на болезнь

Считается, что у здоровой собаки всегда влажный нос, однако это заблуждение. Высыхать нос питомца может по разным причинам, в числе которых долгие прогулки на солнце. Кроме того, у тяжело больных животных нередко наблюдается влажная холодная кожа.

Чтобы достоверно определить, болен ли питомец, нужно обратить внимание на его аппетит и поведение. Если собака не хочет есть и ведет себя беспокойно, что для нее несвойственно, это повод обратиться к ветеринару.

Псы едят траву для очищения организма

Существует мнение, что собаки нередко едят траву для того, чтобы вылечиться от болезни или вызвать рвоту, если вдруг съели что-то не то.

Но по мнению ветеринаров, эти питомцы не настолько умные, чтобы жевать траву, преследуя данные цели. Иногда псов тянет на растения, если им не хватает полезных веществ в рационе. Именно поэтому важно снабжать четвероногого друга витаминами и следить за тем, что животное не ело растительность. Собака может отравиться пестицидами или подцепить яйца паразитов.

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