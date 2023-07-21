4 популярных заблуждения о собаках, в которые не стоит верить
Вокруг собак ходит множество мифов и стереотипов, некоторые из которых далеки от правды. Несмотря на это, многие люди, в числе которых есть даже владельцы питомцев, продолжают верить мифам.
И если какие-то из заблуждений безобидны, то иные могут серьезно навредить животному.
Подробнее об этих стереотипах – в материале "Рамблера".
Чем больше собака, тем дольше она живет
На самом деле все с точностью до наоборот: как правило, маленькие собаки живут дольше крупных. Так, чихуахуа живут больше 12 лет, а иногда могут прожить даже до 20. Таксы также живут больше 13 лет.
Вместе с тем средняя продолжительность жизни ротвейлеров от 8 до 10 лет, а мастиффов от 6 до 12 лет.
Сухой нос указывает на болезнь
Считается, что у здоровой собаки всегда влажный нос, однако это заблуждение. Высыхать нос питомца может по разным причинам, в числе которых долгие прогулки на солнце. Кроме того, у тяжело больных животных нередко наблюдается влажная холодная кожа.
Чтобы достоверно определить, болен ли питомец, нужно обратить внимание на его аппетит и поведение. Если собака не хочет есть и ведет себя беспокойно, что для нее несвойственно, это повод обратиться к ветеринару.
Псы едят траву для очищения организма
Существует мнение, что собаки нередко едят траву для того, чтобы вылечиться от болезни или вызвать рвоту, если вдруг съели что-то не то.
Но по мнению ветеринаров, эти питомцы не настолько умные, чтобы жевать траву, преследуя данные цели. Иногда псов тянет на растения, если им не хватает полезных веществ в рационе. Именно поэтому важно снабжать четвероногого друга витаминами и следить за тем, что животное не ело растительность. Собака может отравиться пестицидами или подцепить яйца паразитов.
Собаки виляют хвостом, когда довольны
Нередко при помощи данного действия псы действительно демонстрируют радость. Но бывают и такие случаи, когда собаки виляют хвостом, выражая страх, неуверенность и вызов. Нередко животные виляют хвостом, когда планируют укусить незнакомца, так что нужно быть начеку.