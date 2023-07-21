Как крупнейший джекпот в истории обернулся трагедией для победителя

Кто из нас не мечтал хотя бы раз в жизни выиграть крупную сумму в лотерею? Мечтают многие, но выигрывают баснословные деньги лишь единицы. И если одним они приносят счастье, то для других оборачиваются настоящей трагедией.

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В 2002 году американец Джек Уиттакер выиграл 314 900 000 долларов. Но этот ошеломляющий выигрыш не принес мужчине ничего кроме бед и разочарований.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Детство Уиттакера прошло в нищете в Западной Вирджинии. По словам американца, у его семьи не было ни автомобиля, ни телевизора. Родители работали днем и ночью лишь для того, чтобы свести концы с концами.

Однако Джеку удалось добиться успеха в жизни: он основал строительную компанию, стал миллионером и обзавелся любящей семьей. В 55 лет мужчина чувствовал себя абсолютно счастливым.

Рождественским утром 2002 года Уиттакера сразила новость: он выиграл в лотерею 314 900 000 долларов. Уже на следующий день счастливчик фотографировался с огромным чеком и давал интервью журналистом, отмечая, что потратит выигрыш на благотворительность и на подарки внучке.

Джек пытался сдержать слово. Он выделил средства на строительство нескольких церквей и основал фонд, который должен был помочь нуждающимся. Но после открытия нуждающихся возникло огромное количество. Они бесконечно осаждали Уиттакера и просили у него денег. В общей сложности, Джек раздал 50 миллионов долларов, но и этого оказалось мало. Многие начали подавать на компанию американца в суд с целью наживы.

Внезапное богатство выявило самые нелицеприятные качества у близких людей Джека. Друзья и родственники были убеждены, что мужчина должен поделиться деньгами именно с ними. Уиттакер не скупился, но все равно не мог угодить всем. В итоге он осознал, что ему не с кем просто так сходить в бар, и начал выпивать в одиночестве.

Из-за судебных исков бизнес Уиттакера оказался на грани банкротства, американец разругался с друзьями и потерял внучку, которая из-за легких денег быстро подсела на запрещенные вещества. Сам Джек пропадал в барах, казино и не раз оказывался в полиции.

В 2004 году внучка Уиттакера скончался от передозировки наркотическими веществами. Еще спустя несколько лет умерла дочь Джека, а в 2016 году сгорел его дом.