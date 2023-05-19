$79.91-0.1386.28-0.22

Женщина сорвала джекпот благодаря яйцам

Жительнице Таиланда приснился сон про пожилого человека и восемь яиц, который оказался пророческим. Об этом пишет издание The Thaiger.

Женщина сорвала джекпот благодаря яйцам
© Unsplash

Самани Плукджай купила лотерейный билет с цифрами, которые ей подсказал сон, и выиграла внушительную сумму. Ей приснился старец, велевший взять восемь яиц и сделать подношение богам. В ответ на это они пошлют ей удачу.

Проснувшись, 61-летняя женщина вспомнила сон и истолковала его по-своему. Она решила, что во сне ей пришли цифры: старец - девятка, а восемь яиц - восемь нулей. Она выбрала лотерейный билет с этими цифрами и не прогадала, а выиграла 12 миллионов бат (или 27,9 миллиона рублей).

Она планирует часть денег пожертвовать на строительство храма, еще часть подарить детям и оплатить обучение внуков, а также отдать все долги.

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею

Ранее жительница Малайзии увидела во сне цифры для лотереи и разбогатела.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий