Женщина сорвала джекпот благодаря яйцам

Жительнице Таиланда приснился сон про пожилого человека и восемь яиц, который оказался пророческим. Об этом пишет издание The Thaiger.

© Unsplash

Самани Плукджай купила лотерейный билет с цифрами, которые ей подсказал сон, и выиграла внушительную сумму. Ей приснился старец, велевший взять восемь яиц и сделать подношение богам. В ответ на это они пошлют ей удачу.

Проснувшись, 61-летняя женщина вспомнила сон и истолковала его по-своему. Она решила, что во сне ей пришли цифры: старец - девятка, а восемь яиц - восемь нулей. Она выбрала лотерейный билет с этими цифрами и не прогадала, а выиграла 12 миллионов бат (или 27,9 миллиона рублей).

Она планирует часть денег пожертвовать на строительство храма, еще часть подарить детям и оплатить обучение внуков, а также отдать все долги.