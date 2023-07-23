Зачем Анна Иоанновна приказала построить дом изо льда

Императрица Анна Иоанновна всегда любила экстравагантные развлечения. Она даже приказала построить настоящий ледяной дом, чтобы устроить там свадьбу.

© В. И. Якоби

Подробнее об этом необычном здании — в материале "Рамблера".

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Однажды императрица Анна Иоанновна решила в очередной раз себя развлечь. У нее была любимая шутиха — калмычка Авдотья Буженинова. Дуня пожаловалась правительнице, что очень хочет замуж. Анна Иоанновна обожала сватать людей, а потому стала искать шутихе подходящую партию. Выбор пал на потомка известного рода — князя Михаила Голицына, который тайно перешел в католичество, за что в итоге был разжалован до шута.

Чтобы устроить грандиозную шутовскую свадьбу, была нужна соответствующая декорация. Тогда императрица приказала построить дом целиком изо льда, где молодожены проведут свою брачную ночь. Безусловно, правительница прекрасно знала, что супруги могут замерзнуть в этом здании насмерть. Это ее только больше забавляло.

Венчание по всем правилом состоялось в церкви. А вот остальное празднество больше напоминало карнавал. Свадебную процессию возглавил слон, на спине которого находилась клетка с молодоженами. Гости расселись по саням в форме рыб, птиц и зверей. Они сопровождали пару шутов прямо до Ледяного дворца.

Frédéric de Haenen

Для постройки Ледяного дома была специально создана маскарадная комиссия. Здание спроектировал архитектор Еропкин, оно было сделано из ледяных кирпичей, которые скрепляли водой. Внутри все тоже было ледяным: мебель, посуда, окна, цветы, даже игральные карты. А снаружи стояли ледяные пушки, из которых действительно можно было стрелять, и ледяные статуи с горящими факелами.

Поскольку в ту зиму стояли сорокоградусные морозы, Ледяной дом не растаял сразу, а простоял целых три месяца — вплоть до апреля.

Globallookpress