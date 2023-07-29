Кошки-долгожители: 4 породы, которые с вами надолго

Зачастую хозяева живут дольше своих питомцев. Но расставание с четвероногим членом семьи может быть крайне болезненным испытанием.

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Чтобы отсрочить его, выбирая кошку, старайтесь отдавать предпочтение тем породам, которые славятся своим долголетием.

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Считается, что дольше всего живут беспородистые кошки. Однако даже среди породистых кошек можно встретить долгожителей.

Подробнее об этих породах – в материале "Рамблера".

Сиамская

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В среднем представители сиамской породы живут до 20 лет. Как правило, у этих кошек редко встречаются проблемы со здоровьем, но иногда они страдают от проблем с зубами или респираторных заболеваний.

Сиамские кошки отличаются преданностью: на всю жизнь они выбирают себе одного хозяина и всегда хранят ему верность. По отношению к другим людям сиамские коты также выказывают дружелюбие.

Персидская кошка

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Персы также относятся к категории долгожителей. Как и сиамские коты, персидские могут прожить до 20 лет. Но за ними требуется основательный уход. В частности, слабыми местами у персов являются глаза и органы мочевыводительной системы.

Принято считать, что персидские коты даже в зрелом возрасте остаются котятами. Они любят проводить время с хозяином и отличаются дружелюбием. Однако вместе с тем многие представители этой породы ленивы, поэтому с персами нужно регулярно играть.

Рэгдолл

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В среднем, рэгдоллы живут 15-20 лет, но некоторые коты этой породы могут прожить и до 25 лет. Рэгдоллы не только нежные и дружелюбные, но также очень умные: их запросто можно научить некоторым трюкам – например, "давать пять" или махать лапой на прощанье.

Заводя рэгдолла, следует помнить о том, что эти животные очень нуждаются в эмоциональной связи с хозяином. Рэгдолла нельзя надолго оставлять без внимания, иначе он будет страдать.

Русская голубая

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