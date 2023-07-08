Но мало кто задумывается, что забавные позы, в которых спят кошки, обусловлены не только удобством или привычками, но и более глубокими физиологическими и психологическими причинами.

Одной из самых распространенных поз у кошек является так называемый «калачик». Это положение позволяет животному сохранять больше тепла.

Еще одна интересная поза – «буханка». В таком состоянии кошка подгибает под себя лапы, но при этом не теряет бдительности. Таким образом она сохраняет готовность к действию даже во время сна.

Так же животные любят спать в укрытиях. Это обусловлено их инстинктом самосохранения. Коробка или другое любое укрытие создает ощущение защищенности и помогает кошке расслабиться и заснуть.

Об этом рассказали на странице @William_cat.