Откуда пошла традиция оставлять чаевые

На сегодняшний день оставлять чаевые принято во многих странах, а в некоторых они и вовсе автоматически включаются в счет и составляют определенное количество процентов от суммы заказа. Подобным образом довольные клиенты благодарят расторопный персонал за качественно и быстро оказанную услугу.

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"Рамблер" расскажет о том, где, когда и при каких обстоятельствах появилась эта традиция.

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Согласно распространенному предположению, своеобразный обычай зародился в Англии еще в XVI-XVII веках. Приверженцы "пятичасового чая" иногда задерживались в гостях допоздна, а несколько столетий тому назад выходить на улицу в темное время суток было еще менее безопасно, чем в современных реалиях. Поэтому зачастую вежливые хозяева размещали визитеров у себя дома. Для их комфортного пребывания требовались прибегать к слугам и лакеев, которые фактически были вынуждены работать сверхурочно и быстрее, чем обычно. Гости, в свою очередь, в качестве благодарности доплачивали прислуге.

Версия № 2

Другая популярная гипотеза гласит, что традиция появилась там же и примерно в то же время, но произошло это следующим образом. У посетителей таверн имелась возможность получить более быстрое обслуживание: для этого требовалось опустить монеты в специальный ящик. Считается, что они ударялись о стенки "копилки" и сигнализировали своим звоном о желании клиента получить напиток или блюдо в максимально сжатые сроки. Многие придерживаются именно этой версии, ведь она более точно отражают систему вознаграждения, которая действует и сейчас. Кстати, по-английски чаевые именуется "tips", что, вероятно, является аббревиатурой фразы "to ensure the prompt of service".

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