Откуда пошла традиция оставлять чаевые

Версия № 1

Версия № 2

Другая популярная гипотеза гласит, что традиция появилась там же и примерно в то же время, но произошло это следующим образом. У посетителей таверн имелась возможность получить более быстрое обслуживание: для этого требовалось опустить монеты в специальный ящик. Считается, что они ударялись о стенки "копилки" и сигнализировали своим звоном о желании клиента получить напиток или блюдо в максимально сжатые сроки. Многие придерживаются именно этой версии, ведь она более точно отражают систему вознаграждения, которая действует и сейчас. Кстати, по-английски чаевые именуется "tips", что, вероятно, является аббревиатурой фразы "to ensure the prompt of service".