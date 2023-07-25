Как специи заменили валюту и стоили дороже золота

Специи – это пищевые добавки, которые придают блюдам и напиткам более яркий вкус и аромат. Некоторые относятся к ним спокойно, а другие обожают пряности и, например, не могут наслаждаться кофе без щепотки корицы или не поперечным стейком.

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Вне зависимости от степени фанатизма или равнодушия стоит признать, что специи могут похвастаться немалой ролью, которая отводилась им в разные периоды времени. Ведь когда-то привычные нам куркума и шафран были, в прямом смысле этого слова, на вес золота. А если быть точнее – еще более ценными, чем благородный металл желтого цвета.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Древний мир

Пряности пользовались популярностью еще в Древнем Риме, Египте, Китае и Индии. Первые упоминания о них можно найти в летописях и сочинениях, датированных 3000 до н.э. Философы и лекари расписывали целительные свойства специй, делились рецептами, использовали их при выполнении своеобразных ритуалов. Уже тогда люди осознавали, что добавки могут не просто сделать аппетитным не самое вкусное блюдо, но и укрепить иммунитет. Например, тот же перец и имбирь издавна применялись при приготовлении сиропов и микстур.

Средние века

Долгое время пряности находились "под контролем" жителей Ближнего Востока. Именно они были отправной точкой в цепочке перепродажи востребованных усилителей вкуса. Перекупщики же осознавали востребованность специй и не стеснялись продавать их со значительной надбавкой. И многие были готовы платить за этот продукт чуть ли не любую цену. В какой-то момент пряности стали самой настоящей валютой, которой рассчитывались за услуги и товары, а иногда ими даже платили штрафы и налоги.

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