"Пряная эпоха": как специи заменили валюту и стоили дороже золота
Специи – это пищевые добавки, которые придают блюдам и напиткам более яркий вкус и аромат. Некоторые относятся к ним спокойно, а другие обожают пряности и, например, не могут наслаждаться кофе без щепотки корицы или не поперечным стейком.
Вне зависимости от степени фанатизма или равнодушия стоит признать, что специи могут похвастаться немалой ролью, которая отводилась им в разные периоды времени. Ведь когда-то привычные нам куркума и шафран были, в прямом смысле этого слова, на вес золота. А если быть точнее – еще более ценными, чем благородный металл желтого цвета.
Подробности – в материале "Рамблера".
Древний мир
Пряности пользовались популярностью еще в Древнем Риме, Египте, Китае и Индии. Первые упоминания о них можно найти в летописях и сочинениях, датированных 3000 до н.э. Философы и лекари расписывали целительные свойства специй, делились рецептами, использовали их при выполнении своеобразных ритуалов. Уже тогда люди осознавали, что добавки могут не просто сделать аппетитным не самое вкусное блюдо, но и укрепить иммунитет. Например, тот же перец и имбирь издавна применялись при приготовлении сиропов и микстур.
Средние века
Долгое время пряности находились "под контролем" жителей Ближнего Востока. Именно они были отправной точкой в цепочке перепродажи востребованных усилителей вкуса. Перекупщики же осознавали востребованность специй и не стеснялись продавать их со значительной надбавкой. И многие были готовы платить за этот продукт чуть ли не любую цену. В какой-то момент пряности стали самой настоящей валютой, которой рассчитывались за услуги и товары, а иногда ими даже платили штрафы и налоги.
Катализатор открытий
Со временем становилось понятно, что выгоднее иметь доступ к богатой специями земле, нежели приобретать их у арабов через других лиц. В том числе по этой причине исследователи отправлялись в путешествия и стремились обнаружить новые территории. Кстати, предполагается, что "держатели" пряностей, почуяв опасность и скорую конкуренцию, выдумывали и распространяли истории о жутких животных и духах, которые якобы обитают в той же Индии. Но отважных мореплавателей подобные слухи не останавливали. Например, многим хорошо известный мореплаватель Васко да Гама одним из первых смог раздобыть внушительные объемы пряностей и доставить их на материк.