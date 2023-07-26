За что муравей-бульдог попал в Книгу рекордов Гиннеса

Австралия не зря считается одной из самых опасных для человека стран. Именно здесь обитают животные и насекомые, которые запросто могут пробраться в дом и как минимум напугать, а то и убить человека. И муравьи-бульдоги как раз из их числа.

© wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает о самом опасном муравье, который способен убить человека. За свою ядовитость один из видов муравьев-бульдогов - Myrmecia pyriformis - попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Бульдогом муравья назвали за то, то у него есть огромнейшие жвала, которыми он намертво вцепляется в свою жертву как самый настоящий бульдог. На каждом жвале множество мелких зубцов, которые обеспечивают наилучшее сцепление в телом жертвы. Но не жвалами убивает муравей-бульдог.

Яд он впрыскивает с помощью жала, которое расположено в его брюшке. Особое коварство в том, что жало гладкое, поэтому жалить муравей может столько, сколько посчитает нужным, а не один раз, как например пчела. А еще эти муравьи очень компанейские, и если нападают, то в большой компании. Поэтому шансов на выживание у жертвы практически не остается. Кстати, вырастают муравьи довольно крупными - до двух-трех сантиметров.

Муравьи-бульдоги ревностно охраняют свой муравейник и королеву, спрятанную под землей, поэтому нападают на всех, кто произведет малейший шум рядом. Размер животного не имеет значения, потому что яд действует на всех.

Дополнительная опасность в том, что муравейники они обустраивают очень быстро, буквально за пару дней, а заметить эти муравейники практически невозможно, так как располагаются они под землей.