Что на самом деле скрывают известные статуи с лошадьми

Чаще всего статуя с человеком на лошади посвящена полководцу или великому завоевателю. Они украшают площади крупных городов, набережные и парки.

На самом деле, если внимательно изучить статую, то можно многое узнать о жизни человека. О том, как разгадать тайны скульптур, — в материале «Рамблера».

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Как появились конные монументы

Исследователи искусства отмечают, что называть статую, где изображен человек на лошади, скульптурой некорректно. Правильно говорить об этом произведении искусства памятник или конный монумент.

Лошади стали одним из самых любимых животных в классической скульптуре. Несмотря на то, что на территории России они стали востребованы довольно поздно, в Европе уже в средние века ставили подобные монументы на надгробия. Традиция создавать такие посмертные памятники перешла в Россию и сохранялась долгие годы.

Какую тайну хранят лошади на памятниках

Еще в царской России появилась традиция, которая повлияла на то, как выглядят памятники. Нужно лишь только взглянуть на лошадь. А точнее, на ее ноги. Если две передние ноги лошади подняты, это значит, что всадник, изображенный на памятнике, погиб во время битвы. Если одна нога приподнята, а вторая стоит, то человек умер от ран, полученных в бою. Обе ноги лошади, стоящие на полу, говорят, что человек умер своей смертью.

Однако есть и исключения. Например, Медный всадник (памятник Петру Великому) стоит только на двух задних ногах, хотя Петр I скончался от воспаления и гангрены мочевого пузыря.Он не погибал в бою, но конь все равно поднял две передних ноги. На самом деле, запечатлеть императора в таком виде захотел автор скульптуры Этьен Фальконе. Такая поза показывает величие Петра перед враждебными силами. Их олицетворяет змея, которая расположена у ног лошади. Поэтому иногда положение лошади остается на волю автора.

Если памятник был поставлен при жизни, то здесь также не имеет значения положение ног лошади.

Самые известные конные монументы