5 секретов Статуи Свободы в США и почему она должна была стоять в Египте: видео
Статуя Свободы в Нью-Йорке, является мощным символом американской истории, олицетворяющим национальную свободу.
На самом деле, знаменитая статуя была создана французским скульптором Фредериком-Огюстом Бартольди. Причем изначально она создавалась как подарок для Египта в память о строительстве Суэцкого канала французами. Но перевезти ее было очень сложно — египтяне отказались от подарка, а Франция, недолго думая решила подарить статую Америке.
В итоге этот жест был преподнесен, как увековечивание союза между Францией и Соединенными Штатами, а позже ее составные части были перевезены в США в 214 транспортных ящиках. В 1886 году статуя была завершена и с тех пор стоит на месте.
Все знают, как выглядит монумент, но далеко не все знают его историю. Смотрите видео, чтобы узнать неожиданные секреты л Статуе Свободы в США, которая оказалась там случайно.
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