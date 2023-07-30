Крокодиловы слезы и не только: 6 диких фактов из мира животных

Крокодиловы слезы и три желудка у ламы: 6 диких фактов из мира животных
Животный мир удивителен и многообразен. Настолько, что порой некоторые факты, которые являются абсолютной истиной, кажутся нам чем-то из мира фантастики.
Доказательства тому можно найти в нашем материале – мы собрали самые удивительные факты из мира животных.
Подробнее – в материале "Рамблера".
"3 желудка" у ламы
Желудок ламы состоит из трех отделений, за счет чего организму этого животного удается куда эффективнее переваривать пищу. Но и это еще не все: ламы известны тем, что плюются содержимым желудка. Самки делают это, когда хотят избавиться от назойливых ухаживаний самцов. А самцы таким образом защищаются от агрессоров.
Гибель одиноких хорьков
В период спаривания у самок хорьков активно начинает вырабатываться половой гормон эстроген. Однако если спаривания не происходит, эстрогена в организме становится слишком много – он повреждает костный мозг, клетки крови и в конце концов может спровоцировать гибель зверька.
Крокодиловы слезы
Немногие знают об этом, но крокодилы на самом деле умеют плакать. Однако делают они это не из-за грусти: при помощи слез крокодилы очищают свои глаза. Отсюда и возникло выражение "крокодиловы слезы", которое используется, когда кто-то говорит о фальшивых эмоциях.
Ограничения в ходьбе у кенгуру
Из-за длинного хвоста и особенностей скелета кенгуру не могут ходить или прыгать спиной вперед. Кроме того, эти животные не способны пользоваться одной ногой независимо от другой (за исключением случаев, когда они находятся в воде). Но и это еще не все: чтобы изменить направление движения кенгуру приходится разворачиваться всем телом. При этом плавают животные, двигая ногами попеременно.
Черные белые медведи
У белых медведей белый только мех. При этом кожа под мехом у животных черная. Даже язык у этих созданий черный. Существует предположение, что такой цвет лучше защищает косолапых от ультрафиолетового излучения и помогает им согреться.
Зрение лягушек
В кромешной темноте, когда человек вообще не способен видеть, лягушки не только видят очертания предметов, но также различают цвета. Лягушки имеют особенное строение палочек, которые отвечают за распознавание объектов и их цвета, поэтому их зрение куда лучше человеческого.