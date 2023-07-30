Крокодиловы слезы и не только: 6 диких фактов из мира животных

Животный мир удивителен и многообразен. Настолько, что порой некоторые факты, которые являются абсолютной истиной, кажутся нам чем-то из мира фантастики.

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Доказательства тому можно найти в нашем материале – мы собрали самые удивительные факты из мира животных.

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Подробнее – в материале "Рамблера".

"3 желудка" у ламы

Желудок ламы состоит из трех отделений, за счет чего организму этого животного удается куда эффективнее переваривать пищу. Но и это еще не все: ламы известны тем, что плюются содержимым желудка. Самки делают это, когда хотят избавиться от назойливых ухаживаний самцов. А самцы таким образом защищаются от агрессоров.

Гибель одиноких хорьков

В период спаривания у самок хорьков активно начинает вырабатываться половой гормон эстроген. Однако если спаривания не происходит, эстрогена в организме становится слишком много – он повреждает костный мозг, клетки крови и в конце концов может спровоцировать гибель зверька.

Крокодиловы слезы

Немногие знают об этом, но крокодилы на самом деле умеют плакать. Однако делают они это не из-за грусти: при помощи слез крокодилы очищают свои глаза. Отсюда и возникло выражение "крокодиловы слезы", которое используется, когда кто-то говорит о фальшивых эмоциях.

Ограничения в ходьбе у кенгуру

Из-за длинного хвоста и особенностей скелета кенгуру не могут ходить или прыгать спиной вперед. Кроме того, эти животные не способны пользоваться одной ногой независимо от другой (за исключением случаев, когда они находятся в воде). Но и это еще не все: чтобы изменить направление движения кенгуру приходится разворачиваться всем телом. При этом плавают животные, двигая ногами попеременно.

Черные белые медведи

У белых медведей белый только мех. При этом кожа под мехом у животных черная. Даже язык у этих созданий черный. Существует предположение, что такой цвет лучше защищает косолапых от ультрафиолетового излучения и помогает им согреться.

Зрение лягушек