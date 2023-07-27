Самые проблемные породы собак, которые тяжело воспитывать

Многие люди мечтают о собаке с самого детства. Вырастая, они исполняют свою мечту, заводят четвероногого друга и... разочаровываются.

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Быть хозяином собаки – работа, которая под силу не каждому. Нередко ситуацию осложняет то, что люди по незнанию заводят питомца проблемной породы. Животных таких пород гораздо сложнее дрессировать, они меньше прислушиваются к хозяину (в отличие от сородичей других пород) и, как следствие, без должного контроля вырастают невоспитанными.

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Подробнее о породах, к которым нужен особый подход – в материале "Рамблера".

Корги

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Несмотря на свою миловидность, собаки породы корги могут доставить уйму неприятностей своим хозяевам. Без должного воспитания кобели нередко проявляют агрессию – они вполне могут наброситься на ребенка, взрослых или других собак. Вдобавок к этому, у некоторых особей встречаются проблемы с психикой.

Корги относятся к группе овчарок, поэтому они нуждаются в ежедневных активных прогулках, что также важно учитывать. Ветеринары рекомендуют проходить вместе с корги общий курс по дрессировке собак до того, как питомцу исполнится год.

Джек-рассел-терьеры

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Пусть эта собака не вводит вас в заблуждение своим небольшим размером. Джек-рассел-терьер – гиперактивная охотничья порода, которая требует пристального контроля и внимания. Временами они могут быть агрессивны, поэтому таких собак не стоит заводить, если в доме есть дети. Подобно корги, джек-рассел-терьеры нуждаются в ежедневных активных прогулках.

Эксперты рекомендуют проявлять строгость и настойчивость в воспитании этой породы.

Хаски

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Хаски – та порода собак, которую нужно заводить в большом доме или, как минимум, в просторной квартире. Хаски отличаются гиперактивностью. В отличие от многих других собак, представители этой породы нуждаются в длительных прогулках (не менее двух часов в день), а также в регулярных тренировках. В рамках площадки для выгула питомцев им будет крайне скучно, хаски необходим простор. В отсутствие хозяина дома эти животные могут перевернуть все вверх дном, поэтому хаски важно воспитывать в строгости.

Сиба-ину

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