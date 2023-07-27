Почему в Китае один часовой пояс

Весь мир разделен на 24 часовых пояса. В России 11 часовых поясов, в США шесть, а во Франции и вовсе 12 (в совокупности территорий).

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Один часовой пояс есть во многих небольших государствах: например, в Ирландии, Исландии, Армении, Грузии и в других странах.

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Однако в Китае также всего один часовой пояс, хотя эта страна является одной из величайших в мире – государство уступает по размерам только России и Канаде. В таком случае, как вышло так, что в Китае всего один часовой пояс?

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Система деления мира на часовые пояса появилась после изобретения железной дороги. До этого – еще в середине XIX века многие страны жили по своему времени и ориентировались только на световой день.

Но возникновение поездов изменило правила игры. Требовалось, чтобы поезда ходили по четкому расписанию, чтобы пассажиры не опаздывали.

Тогда в 1884 году во время конференции в Вашингтоне делегаты из 25 стран подписали соглашение о нулевом меридиане. Точкой отсчета был выбран британский Гринвич, где находится Королевская обсерватория. Делегаты приняли решение разделить планету на 24 часовых пояса, но некоторые страны избрали свой путь.

В 1912 году в Китае установили пять часовых поясов. Однако в то время государство было раздроблено, из-за чего некоторые территории отказывались подчиняться правительству, что вносило разлад в общепринятую систему.

В 1949 году председатель партии Мао Цзэдун принял решение и издал указ: все регионы должны были перейти на пекинское время ради "народного единства". Ранее такое же решение было принято в Индии, где также ввели один часовой пояс.