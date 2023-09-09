$97.92-0.27104.89-0.39

Что означает слово "мурзилка"

У большинства людей, выросших в СССР, слово "мурзилка" неизменно ассоциируется с ежемесячным детским журналом, который начал издаваться еще в 1924 году и выходит по сей день. В это сложно поверить, но на протяжении 99 лет выпуск "Мурзилки" ни разу не прерывался. Издание даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком существования.

Что означает слово "мурзилка"
© Unsplash

Другая ассоциация со словом "мурзилка" – именно так пренебрежительно называют человека, который скрывает свою личность (нередко в интернете).

Видео дня

Если верить словарям, словом "мурзилка" также пользуются сотрудники силовых служб. Так они именуют неосмотрительных граждан, которые попали под влияние спецслужб.

Иными словами, слово используется повсеместно и в разных контекстах, но мало кто знает о том, как оно появилось. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В белорусском языке существует слово "мурзила". Перевести на русский язык его можно как "замарашка". Кроме того, и в русском, и в белорусском языках есть устаревшее слово "мурза". Десятки лет назад его использовали вместо слов "грязнуля" или "пачкуля".

Именно от слова "мурза" появились глаголы "мурзаться", то есть "пачкаться", "замурзаться" ("запачкаться") и эпитет "мурзатый" (значит, "запачканный").

Но и это еще не все. Изучив словари, можно найти слово "мурзиться", у которого совершенно иное значение. "Мурзиться", значит, "говорить раздраженным тоном, ворчать, брюзжать".

Как появилось выражение «зарыть талант в землю»

После анализа всех этих слов может возникнуть вопрос – почему детский журнал было решено назвать "Мурзилка". Скорее всего, в названии журнала данное слово использовали в значении "чумазый ребенок".

Однако в истории журнала сказано, что издание получило свое название по имени сказочного существа – желтого и пушистого Мурзилки. А Мурзилку назвали так благодаря озорному лесному человечку, которого можно встретить на страницах детских книг XIX века. Постепенно образ лесного Мурзилки эволюционировал до маленькой собачки, которая помогала всем, попавшим в беду. А в 1937 году художник Аминадав Коневский нарисовал нового Мурзилку – желтого героя в красном берете и шарфе, за плечом у которого висел фотоаппарат. Этот герой неизменно пользовался популярностью у советских малышей.