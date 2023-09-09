Что означает слово "мурзилка"

У большинства людей, выросших в СССР, слово "мурзилка" неизменно ассоциируется с ежемесячным детским журналом, который начал издаваться еще в 1924 году и выходит по сей день. В это сложно поверить, но на протяжении 99 лет выпуск "Мурзилки" ни разу не прерывался. Издание даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком существования.

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Другая ассоциация со словом "мурзилка" – именно так пренебрежительно называют человека, который скрывает свою личность (нередко в интернете).

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Если верить словарям, словом "мурзилка" также пользуются сотрудники силовых служб. Так они именуют неосмотрительных граждан, которые попали под влияние спецслужб.

Иными словами, слово используется повсеместно и в разных контекстах, но мало кто знает о том, как оно появилось. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В белорусском языке существует слово "мурзила". Перевести на русский язык его можно как "замарашка". Кроме того, и в русском, и в белорусском языках есть устаревшее слово "мурза". Десятки лет назад его использовали вместо слов "грязнуля" или "пачкуля".

Именно от слова "мурза" появились глаголы "мурзаться", то есть "пачкаться", "замурзаться" ("запачкаться") и эпитет "мурзатый" (значит, "запачканный").

Но и это еще не все. Изучив словари, можно найти слово "мурзиться", у которого совершенно иное значение. "Мурзиться", значит, "говорить раздраженным тоном, ворчать, брюзжать".

После анализа всех этих слов может возникнуть вопрос – почему детский журнал было решено назвать "Мурзилка". Скорее всего, в названии журнала данное слово использовали в значении "чумазый ребенок".