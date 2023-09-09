Что означает слово "мурзилка"
У большинства людей, выросших в СССР, слово "мурзилка" неизменно ассоциируется с ежемесячным детским журналом, который начал издаваться еще в 1924 году и выходит по сей день. В это сложно поверить, но на протяжении 99 лет выпуск "Мурзилки" ни разу не прерывался. Издание даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком существования.
Другая ассоциация со словом "мурзилка" – именно так пренебрежительно называют человека, который скрывает свою личность (нередко в интернете).
Если верить словарям, словом "мурзилка" также пользуются сотрудники силовых служб. Так они именуют неосмотрительных граждан, которые попали под влияние спецслужб.
Иными словами, слово используется повсеместно и в разных контекстах, но мало кто знает о том, как оно появилось. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
В белорусском языке существует слово "мурзила". Перевести на русский язык его можно как "замарашка". Кроме того, и в русском, и в белорусском языках есть устаревшее слово "мурза". Десятки лет назад его использовали вместо слов "грязнуля" или "пачкуля".
Именно от слова "мурза" появились глаголы "мурзаться", то есть "пачкаться", "замурзаться" ("запачкаться") и эпитет "мурзатый" (значит, "запачканный").
Но и это еще не все. Изучив словари, можно найти слово "мурзиться", у которого совершенно иное значение. "Мурзиться", значит, "говорить раздраженным тоном, ворчать, брюзжать".
После анализа всех этих слов может возникнуть вопрос – почему детский журнал было решено назвать "Мурзилка". Скорее всего, в названии журнала данное слово использовали в значении "чумазый ребенок".
Однако в истории журнала сказано, что издание получило свое название по имени сказочного существа – желтого и пушистого Мурзилки. А Мурзилку назвали так благодаря озорному лесному человечку, которого можно встретить на страницах детских книг XIX века. Постепенно образ лесного Мурзилки эволюционировал до маленькой собачки, которая помогала всем, попавшим в беду. А в 1937 году художник Аминадав Коневский нарисовал нового Мурзилку – желтого героя в красном берете и шарфе, за плечом у которого висел фотоаппарат. Этот герой неизменно пользовался популярностью у советских малышей.