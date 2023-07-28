"Таосский шум": что скрывает необъяснимый акустический феномен

В 1990-х годах жители одного поселка американского городка под названием Таос, расположенного в Нью-Мексико, стали жаловаться на гул, на постоянной основе доносящийся из близлежащих окрестностей. Он привлек внимание ученых, которые решили выявить источник шума.

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Удалось ли им это сделать – в материале "Рамблера".

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Подозрительные звуки

По словам проживающих здесь американцев, они слышат низкочастотный звук, который сравнивают с шумом от движения тяжелой техники по магистрали, работающего в отдалении двигателя либо бурения под землей. Из-за доставляемого дискомфорта горожане неоднократно обращались к властям с просьбой изучить местность и избавить их от ежедневных мучений. Все привело к тому, что в 1997-м году Конгресс страны сформировал группу ученых, ответственных за исследование явления.

Феномен или нет

Прибывшие в Таос специалисты установили звукозаписывающие устройства, которым удалось записать гул с частотой примерно в 60 Герц. Однако они так и не смогли понять, откуда и почему он доносится. Кроме того, сами ученые его так ни разу и не расслышали за все время нахождения здесь. После этого стала распространяться информация о том, что шум могут слышать исключительно местные жители, а для всех приезжих он недосягаем.

Разные версии

Согласно двум наиболее популярным версиям, звуки доносятся из-под земли из-за движения литосферных плит либо линий электропередач, который проходят недалеко от поселка. Некоторые также предполагают, что речь вовсе не об уникальном акустическом феномене, а о круглосуточной работе станций специального объекта Министерства обороны США. А в таком случае для решения проблемы можно разве что закрыть учреждение.