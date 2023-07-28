Женщина получила огромное наследство от незнакомца

Жительница Великобритании немало удивилась, когда стала обладательницей целого состояния. Об этом пишет издание Daily Star.

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Британка Анна Филиппс получила в наследство сумму, равную $231 тысяч. Сначала она испугалась, подумав, что это какое-то мошенничество. Но оказалось, что состояние ей оставил ее пожилой родственник Джордж Андерсон, которого она никогда в жизни не видела и даже не знала о его существовании.

Так получилось, что сам Андерсон не успел или не захотел оставить завещание, у него не было жены и был только один ребенок. Родных разыскали юристы, которым специалисты помогли составить генеалогическое дерево. В числе найденных родственников была и Анна.