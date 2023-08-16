Почему четверг в СССР был рыбным днем

Про рыбный день, приходящийся обязательно на четверг, наверняка слышали даже те, кто родился и вырос уже на в Советском Союзе. Считается, что день, за которым «закреплено» обязательное рыбное меню, придумали именно в СССР.

© РИА Новости

Так ли это на самом деле? И почему для потребления морепродуктов и рыбы был выбран именно четверг? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Видео дня

Строго говоря, в Советском Союзе было две попытки введения рыбного дня. Впервые он появился в 1932 году с легкой руки Анастаса Микояна, который в то время был наркомом пищевой промышленности.

Попытка ввести обязательное рыбное меню была обусловлена нехваткой мяса в стране. Гражданская война и коллективизация привели к истощению ресурсов. Поголовье мясного скота было малочисленным в соотношении с потребностями. А вот на развитие рыбной промышленности (в том числе и консервов из рыбы) у Микояна были далекоидущие планы. Поэтому в сентябре 1932 года и было выпущено постановление «О введении на предприятиях общественного питания рыбного дня». Правда, в итоге новшество не прижилось: в 1934 году рыбный день был официально отменен.

О практике внедрения обязательного рыбного меню в рацион советских людей вспомнили уже в 1970-е годы. Советский Союз в это время стал абсолютным лидером по вылову океанической рыбы. Рыбное производство приобрело широчайшие масштабы, а продукцию необходим было куда-то девать.

Тогда-то в СССР начали масштабно «продвигать» морепродукты и рыбу, а в 1976 году вернули тот самый рыбный день, на который возлагал большие надежды Анастас Микоян.

На этот раз рыбный день обзавелся определенным «местом» на неделе: мясную продукцию на рыбную постановили заменять в четверг. В этот день в меню всех предприятий общественного питания должны были фигурировать только рыбные блюда. Постепенно эта традиция ушла и в народ.

Четверг, по мнению руководства, был наиболее «спокойным» днем на неделе: понедельник, как известно «день тяжелый», отказываться от мяса в это время посчитали непрактичным, а в выходные людям хотелось бы разнообразия в рационе.

Говорят, что рыбным днем сделали четверг еще и наперекор православной традиции, согласно которой от мяса следует воздерживаться по средам и пятницам.