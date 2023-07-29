Как появилась традиция пожимать руки при встрече

Рукопожатие — известный жест, которым люди часто пользуются при встрече. При помощи рукопожатия можно выразить совершенно разнообразные эмоции: от радости до скуки.

© Unsplash

Подробнее о том, когда люди стали пожимать друг другу руки при встрече, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Когда появилось

Рукопожатие появилось еще в древности. Так, к примеру, на барельефе, где была изображена встреча короля ассирийцев и вавилонского царя в 855 году до нашей эры, правители жали друг другу руки. Специалисты полагают, что традиция жать руки при встрече сначала зародилась среди воинов. Протягивая открытую ладонь другому человеку, они показывали, что в ней нет оружия — иначе говоря, жест подразумевал отсутствие злого намерения и приход с миром.

Жать руки при встрече было намного больше распространено в мужской среде. Например, этим жестом купцы закрепляли условия сделки. А если не принять рукопожатие, то этим можно было и оскорбить человека. Женщинам же руку было принято целовать, а не пожимать.

Русские традиции

Близкие друзья на Руси часто здоровались, пожимая обе руки — так они показывали радость от встречи. Если собеседники были разного возраста, то первым обычно протягивал руку старший и тем самым приглашал младшего в свой близкий круг. Кисть — полностью обнажена, что демонстрировало доверие.

Позднее этикет стал строже, и люди не жали друг другу руки просто так. Приветствие знакомого ограничивалось легким поднятием шляпы с головы. Именно поэтому возникло выражение «шапочное знакомство», которое со временем стало обозначать поверхностное и не сильно близкое знакомство. А рукопожатие превратилось в интимный жест, демонстрирующий дружбу.

Вот так у Гоголя в «Мертвых душах» было описано рукопожатие:

«Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы»