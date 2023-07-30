Откуда возникло выражение "ежу понятно"

Выражение "ежу понятно" используют, когда хотят сказать об очевидных и всем известных вещах. Однако немногие знают, кто придумал этот фразеологизм и почему "понятно" — именно ежу, а не другим животным.

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"Рамблер" рассказывает о двух версиях появления этого выражения.

Версия №1

Обычно в сказках и поговорках ежей представляют как сообразительных и находчивых животных, а вовсе не глупых. Именно поэтому кажется странным, что подобный фразеологизм связан с этим зверьком. Среди исследователей принято считать, что авторство выражения принадлежит поэту Владимиру Маяковскому. Впервые он употребил его в стихотворении 1925 года «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий»:

Дрянь и Петя

и родители:

общий вид их отвратителен.

Ясно

даже и ежу —

этот Петя

был буржуй.

Слово "еж" Маяковский использовал, не опираясь на собственные ассоциации. Поэту просто нужно было соблюсти рифму. А вот популярность в народе фразеологизм обрел уже позже — в 1950 60-х годах. Ее употребили братья Стругацкие в своей повести "Страна багровых туч":

"Да ведь и ежу ясно… — Юрковский подумал и махнул рукой. — Пещерные люди!"

Версия №2

В СССР были распространены физико-математические школы-интернаты, в которые принимали одаренных учеников. Классов было большое количество — от А до И. При этом набиралось два потока учеников: в классы с двухлетним (с А по Д) и однолетним (Е, Ж, И) обучением.