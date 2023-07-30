3 животных, которые поражают своими способностям

Способности животных восхищают, раскрывая невероятные грани природы. Их чувства и восприятие мира выходят за пределы человеческого понимания. Какие тайны скрываются за способностями животных и что было бы, если бы люди обладали такими сверхспособностями? Ответы на эти вопросы читайте в новом материале "Рамблера".

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Дельфины

Дельфины, владеющие эхолокацией, не только находят свою добычу даже под песком, но, возможно, даже способны ощущать беременность у женщин.

Летучие мыши

Летучие мыши-вампиры, использующие теплочувствительные каналы, способны "видеть" кровь. Так они следят за тепловым излучением добычи, такой как тапиры, крупный рогатый скот или даже куры.

Тюлени

Главная суперспособность тюленей заключается в том, что они могут легко чувствовать рыбу на расстоянии. Это происходит благодаря усам с множеством рецепторов.