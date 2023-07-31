Зачем альпийские козы взбираются на отвесные стены плотины

Стремление альпийских горных коз взбираться на вершины гор имеет свои причины. В таких недоступных местах им легче укрыться от хищников, а новые пастбища предоставляют возможность насладиться сочной травой. Но что же приводит этих козочек к подъему на практически вертикальные стены искусственных дамб? Ответ читайте в материале "Рамблера".

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Альпийские козы, или ибексы, в свое время стали образом для небесного Козерога в древнем мире. Этих животных возвышали и считали святыми, несмотря на то, что охотились на них и использовали части их тел в качестве лекарственных средств. К XIX веку их численность сократилась до около 100 особей, которые нашли убежище на вершине Гран-Парадизо — самой высокой горы Италии.

Однако благодаря заботе местных лесничих и ученых ситуация изменилась. Король Италии, Виктор Эммануил II, взялся за спасение козерогов и запретил охоту на них. С тех пор ситуация изменилась, и теперь встретить горного козла в Альпах стало не такой уж редкостью.

Ибексы обитают не только в северной Италии, но и в Швейцарии, куда они попали контрабандой. Когда-то их перевозили секретно, так как итальянский король не позволял вывозить их за пределы страны, считая их национальным достоянием. Но в 1906 году неизвестным любителям природы удалось вывести несколько пар горных козлов, которые стали предками современных ибексов.

Но что же привлекает козерогов к вертикальным склонам водных дамб? Причина заключается в рационе животных. В горах, где обитают ибексы на высоте 3,5 тысяч метров, они могут найти разнообразное питание — сочную траву, мхи, веточки и листья. Однако они испытывают дефицит соли. Поэтому ради возможности слизать ее слой, оставшийся после водного потока, они рискуют своей жизнью и взбираются на отвесные стены дамб.