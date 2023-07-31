Крокодил заполз под кровать мужчины и спал всю ночь
Индийский крокодил выбрал неожиданное место для ночевки. Рептилия решила забраться под кровать спящего мужчины. Об этом сообщает издание News 18.
Крокодил мирно сидел под кроватью до самого утра. Спящий на этой кровати мужчина даже не подозревал об опасном соседстве, пока рептилию не обнаружили члены его семьи.
Инцидент произошел в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш. На заблудившегося крокодила пришла смотреть вся деревня. Об этом также сообщили в полицию и лесное управление. Но специалисты не спешили эвакуировать животное. В итоге за дело взялись жители деревни, они перевязали пасть крокодила веревкой и попытались посадить его в мешок. На это у них ушло не менее полутора часов. Но тут подоспели сотрудники лесной службы, они забрали крокодила и выпустили в ближайшую реку.
Предполагается, что крокодил попал в дом из-за наводнения, вызванного сильными дождями. К счастью, никто не пострадал.