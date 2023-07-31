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Крокодил заполз под кровать мужчины и спал всю ночь

Индийский крокодил выбрал неожиданное место для ночевки. Рептилия решила забраться под кровать спящего мужчины. Об этом сообщает издание News 18.

Крокодил заполз под кровать мужчины и спал всю ночь
© Unsplash

Крокодил мирно сидел под кроватью до самого утра. Спящий на этой кровати мужчина даже не подозревал об опасном соседстве, пока рептилию не обнаружили члены его семьи.

Инцидент произошел в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш. На заблудившегося крокодила пришла смотреть вся деревня. Об этом также сообщили в полицию и лесное управление. Но специалисты не спешили эвакуировать животное. В итоге за дело взялись жители деревни, они перевязали пасть крокодила веревкой и попытались посадить его в мешок. На это у них ушло не менее полутора часов. Но тут подоспели сотрудники лесной службы, они забрали крокодила и выпустили в ближайшую реку.

Предполагается, что крокодил попал в дом из-за наводнения, вызванного сильными дождями. К счастью, никто не пострадал.

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