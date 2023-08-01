Откуда пошла традиция обмениваться обручальными кольцами

Ни одна свадебная церемония не обходится без обмена кольцами. Сейчас молодожены считают этот трогательный ритуал само собой разумеющимся. Однако мало кто задумывается о происхождении и истинном значении традиции.

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"Рамблер" рассказывает, кто впервые решил обмениваться кольцами на свадьбе.

Материальное соглашение

Наиболее ранний обряд обручения возник у древних римлян. Они действительно дарили кольца: вот только не невесте, а ее родителям. Простое металлическое кольцо демонстрировало серьезные намерения жениха и его готовность содержать будущую супругу.

Сама помолвка считалась гораздо важнее, чем бракосочетание. Именно обряд обручения официально закреплял договорные обязательства между семьями. Свадьба была лишь удачным завершением сделки. Позже появилась традиция вручать кольцо невесте: украшение на видном месте показывало, что она уже принадлежит другому мужчине. Разрыв помолвки был недопустим. Однако если же он все-таки случался, то виноватого серьезно осуждали и заставляли выплачивать компенсацию пострадавшей стороне.

Среди иудеев же сначала была распространена традиция дарить невесте монетку. Позже монетку заменили на кольцо. Оба ритуала символизировали согласие мужчины финансово обеспечивать будущую жену.

Любовь и верность

Со временем кольца приобрели более сакральное значение. В Египте драгоценными кольцами украшали безымянный палец левой руки. Египтяне верили, что именно от этого пальца прямо к сердцу ведет особая артерия любви.

Римляне же стали дарить невесте кольца в виде ключа. Таким образом они показывали, что отношения в браке будут равноправными. Женщина могла участвовать в хозяйстве наравне с мужчиной.