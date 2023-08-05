Фото-головоломка смутила пользователей соцсетей: найдете ли вы бриллиант

Головоломки и фотоиллюзии отлично подходят для того, чтобы скоротать время, но также хороши для оттачивания ума и улучшения ваших когнитивных способностей. Регулярно разгадывая головоломки, вы улучшаете память и концентрацию

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В соцсетях шумно обсуждают фото-головоломку от экспертов по ювелирным изделиям из F Hinds. Предполагается, что зрители должны найти на фото с рассыпанными жемчугами всего один бриллиант.

Но мало кто может найти спрятанный камень на картинке раньше, чем за минуту. Попробуйте и вы.

Соцсети

Вы увидите десятки жемчужин, но вам нужно игнорировать их и сосредоточиться на поиске спрятанного алмаза.

Если у вас все еще не получается, то вот подсказка — попробуйте посмотреть на нижнюю половину головоломки.

Тем, кто так и не нашел бриллиант, стоит взглянуть на фото ниже. Алмаз отмечен кругом, но после того, как вы увидите разгадку, скорее всего, вам покажется будто она всегда была на виду.