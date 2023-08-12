Как создавали куклу Барби и что стало ее прототипом: видео

Кукла Барби была создана в 1959 году Рут Хэндлер, соосновательницей компании Mattel. Идея создания такой куклы пришла к ней во время наблюдения за своей дочерью Барбарой, которая любила играть в куклы.

Прототипом Барби послужила немецкая кукла Бильд Лилли, которая была популярна в Европе в 1950-х годах. Это была взрослая кукла с женственными формами. Рут Хэндлер решила создать похожую куклу для девочек-подростков.

Первая Барби имела черты красивой девушки – длинные ноги и тонкую талию. Ее одежда была стильной и модной. Таким образом Барби стала первой куклой для девочек, которая позволяла им играть во взрослую жизнь.

Успех Барби был огромным. За короткое время она стала самой продаваемой куклой в США. С годами образ Барби менялся в соответствии с модой и временем, но ее основная идея – быть моделью для подражания девочек - оставалась неизменной на протяжении десятилетий.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.