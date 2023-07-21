Идеальная укладка принцессы Уэльской стала ее изюминкой. Но мало кто знает, что за фирменной прической скрывается нечто больше, чем просто стиль.

Оказывается, жена принца Уильяма не просто так всегда появляется на публике с распущенными волосами. С помощью такой укладки она умело скрывает заметный шрам на голове, который остался с детства.

Впервые поклонники заметили рубец на голове Кейт в 2011 году, когда она появилась на мероприятии с убранными наверх волосами.

Из-за столь пристального внимания медиа к шраму, представителям дворца пришлось выпустить официальное заявление:

«Шрам связан с операцией, проведенной в детстве, но детали операции являются частным делом».

После этого инцидента принцесса Уэльская больше не появлялась на публике с прическами, которые могли бы привлечь внимание к шраму на левом виске.

Об этом рассказали на странице @Zarinalv.