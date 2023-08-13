Как скандал помог Мане сделать "Олимпию" шедевром

В XIX столетии на европейской художественной арене зародились несколько влиятельных направлений, среди которых выделяются реализм и импрессионизм. Несмотря на явные стилистические различия, их объеденителем стал Эдуард Мане. Знаменитая картина "Олимпия" демонстрирует его революционный стиль. О том, как она стала популярной, расскажет "Рамблер".

© Эдуард Мане

В наше время "Олимпия" признается важным предшественником современного искусства. Но когда Мане впервые представил это произведение на престижной парижской выставке, оно вызвало настоящий ажиотаж из-за необычности темы и стиля. Ирония заключается в том, что именно этот скандал стал ключевым моментом, привнесшим славу этой картине.

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В начале своего творческого пути в 1850 году французский художник приступил к работе в Париже. Он обучался в мастерской академического художника Томаса Кутюра и уделял время копированию шедевров в Лувре. Под влиянием традиционных предшественников неудивительно, что его ранние работы часто отражали религиозные, мифологические или исторические мотивы.

Тем не менее, в 1860 году Мане решил отойти от традиционной иконографии в пользу современных сюжетов. Несмотря на то, что его новые произведения получили в основном положительные отзывы критиков, именно последующие работы Мане принесли революцию в мир искусства.

К 1863 году Мане завершил две значительные картины - "Обед на траве" и "Олимпию". Эти произведения отличались от предыдущих своей смелостью и оригинальностью, их основной чертой была реалистичная подача повседневной жизни с обнаженными женскими фигурами. Первое из произведений даже не было допущено к выставке в престижных парижских салонах, а "Олимпию" разрешили, но это решение вызвало множество споров.

"Олимпия" выделяется из ряда предшествующих работ Мане холодной и отчужденной реальностью, что стало причиной его критики. Эта реакция обусловлена тремя ключевыми аспектами произведения.

Во-первых, обнаженное женское тело символизирует легкомысленную девушку, что подчеркивается черной кошкой и букетом цветов на холсте. Во-вторых, аксессуары, такие как черная лента на шее, орхидея в волосах и снятая обувь, акцентируют внимание на наготе и одновременно олицетворяют свободный стиль жизни Олимпии. В-третьих, уверенный и прямой взгляд девушки вызывает разные интерпретации. Этот решительный взгляд связывает зрителя с полотном и позволяет взаимодействовать с Олимпией.