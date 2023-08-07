Как Иван Тургенев испортил свою репутацию

Часто люди попадают в неловкое положение и потом долгое время с содроганием вспоминают собственные неудачи. Неприятные ситуации происходят даже в жизни именитых писателей, творчеством которых восторгается весь мир. Один такой инцидент однажды бросил тень на репутацию Ивана Тургенева.

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Подробнее о том, как Тургенев испортил свою репутацию, — в материале "Рамблера".

В 1838 году Иван Тургенев отправился в Германию на судне под названием "Николай I". Тогда еще двадцатилетний Тургенев собирался добраться до Берлинского университета, чтобы начать свою учебу. Однако неподалеку от города Травемюнде на корабле внезапно начался пожар. Все пассажиры, большинство из которых были женщинами и детьми, начали паниковать. А сильнее всех — молодой писатель Иван Тургенев.

Вместе с Тургеневым на пароходе тогда был поэт и литературный критик князь Петр Вяземский. По словам очевидцев, князь вел себя очень хладнокровно, а также помогал эвакуировать пассажиров. Тургенев же, наоборот, смелостью в тот момент не отличился. Иван Тургенев метался по палубе, тряс матросов за руки и умолял спасти его. В качестве вознаграждения писатель даже предлагал большие суммы денег, которыми владела его мать. А когда людей стали сажать в шлюпки, Тургенев побежал туда самым первым, расталкивая женщин и детей.

Писатель громко кричал: "Я единственный сын богатой пожилой вдовы, спасите меня!". Однако на самом деле Тургенев врал, ведь у него был старший брат. Эта фраза, которую будущий классик так необдуманно выкрикнул на весь корабль, впоследствии еще очень долгое время преследовала его. Слухи о трусливом поведении Тургенева даже дошли до его матери, которая позже писала сыну, что он вел себя ужасно недостойно для молодого дворянина.